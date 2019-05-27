坐下小Case！「狗魂貓」猜零食秒出手　翻開杯子網驚：好聰明！

在 Instagram 查看這則貼文 Chloe the Cat（@travelswithchloe_）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 5 日 下午 6:19 張貼



寵物小組／綜合報導

美國南加州賓士貓Chloe體內住著狗狗的靈魂，對牠來說坐下指令輕而易舉。最厲害的是，Chloe玩「零食猜猜樂」時，能準確地在轉動的杯子中找出零食的位置。飼主將這段影片上傳到Instagram帳號「@travelswithchloe_」，讓網友們稱讚Chloe太聰明了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，Chloe聽到飼主喊出「坐下」指令，立刻就定位準備迎接更大的挑戰。只見飼主將零食藏在其中一個杯子裡面，接著慢慢轉換杯子的位置，想藉此混淆Chloe。不過Chloe也不是省油的燈，牠緊緊盯著有零食的杯子，當媽媽下好離手時，立刻將有零食的杯子拉到自己眼前，成功吃到餅乾！

在 Instagram 查看這則貼文 Chloe the Cat（@travelswithchloe_）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 下午 3:20 張貼 請繼續往下閱讀...

▲Chloe出門玩耍。

飼主經常在Instagram帳號「@travelswithchloe_」分享chloe的生活，牠就像一隻小狗一樣，不但會聽指令、猜零食，也常常出門散步，跟著主人上山下海，眼看世界美景！最近家中迎來一隻小貓Mochi，雖然Chloe一開始有些敵意，但很快就肩負起姐姐的責任，接受小貓的存在並且幫忙舔毛照顧，甚至還常常跟Mochi窩在一起，是個溫暖的好姐姐！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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