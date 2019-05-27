浪汪苦學1月！看姐姐「定點上廁所」咬玩具稱讚：妳好棒

▲露露：姐姐，妳好棒！（圖／臉書粉絲專頁「貓你兩拳」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「露露」曾經在街上流浪許久，剛被收編時，花了1個月的時間才學會「廁所禮儀」，但是每次做對了，卻仍然一副擔心挨罵的模樣，直到被誇獎以後，才會展開笑靨。這幾天，牠發現姐姐也會「定點尿尿」，興奮地把自己最喜歡的玩具叼過來，彷彿也想要好好稱讚「妳好棒！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲露露剛回家時總是擔心受怕，尿在尿布墊上卻還是一臉準備挨罵。

▲露露剛回家時總是哭喪著臉。

姐姐向《ETtoday寵物雲》表示，露露剛回家時，不會用碗吃飯、喝水，在家隨地大小便，但是非常認真學習，「我每次叫牠過來看看尿布墊，想要好好誇獎，這孩子卻很擔心被打罵，直到被誇獎後，才會開心地把臉塞過來瘋狂撒嬌。」她也提到，汪汪叼玩具「鼓勵」的舉動真的非常窩心，「如果我走出廁所卻沒有帶著娃娃，牠還會咬過來放在旁邊。」

▲露露把臉埋起來。

▲露露的脖子被鐵鍊勒出傷痕。

露露被發現時，一整天都待在機車上，卻苦等不到主人，被暫時安置後掃瞄晶片，電話號碼卻是空號。姐姐說到，「牠的鐵鍊綁得很緊，用2支鉗子夾開才取下，脖子卻已經勒出一圈紅色傷痕。」她回憶，一開始毛孩聽見自己名字，就趴在地上、一副準備挨打的模樣，走一步、跟一步，好像深怕再被遺棄，「我們實在找不到原飼主，於是在4月4號當天，全家人決定收編汪汪。」

▲現在的露露每天都笑開懷，好幸福！

▲家中還有2位汪姊姊，妞妞（左）和菲菲（右），也都是收編而來的米克斯。

▲露露看到菲菲正在等門，也跑過來坐下。

現在露露每天都很努力學習家中其他汪汪的一舉一動，似乎是想要得到更多誇獎，讓姐姐不捨又感動，「這麼努力生活的孩子，叫人怎麼能不心疼、多疼愛牠一點呢？」她也笑著說，收編汪汪就像是撿到寶，「希望牠在我們家永遠當一個快樂小公主。」

這則溫馨可愛的故事被分享到「米克斯傳奇」後，讓許多網友感動留言，「沒有什麼可以獎勵妳的，只能用嘴貢上牠最心愛的娃娃了～」、「撿玩具給妳表示牠很愛妳、想討好妳，妳的好心讓妳得到一隻可愛的狗狗！」、「也是妳有愛，教得好！」、「流浪過的毛孩子真的很乖懂事也顧家，因為牠們會珍惜！」、「要幸福一輩子噢！」、「單純的美好，真的謝謝妳。」

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