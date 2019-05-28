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貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」天天等門　媽心碎：好想衝回家！

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寵物小組／採訪報導

貓咪常常給人冷漠難親近的印象，但其實牠們只是不擅於表達感情。基隆一名飼主日前分享一段令人心疼的影片，前陣子她出國，將愛貓Lebron送到寵物店寄宿，期間收到男友傳來的影片，原來Lebron每天都在饋頭等門，眼角泛著淚光等待飼主回來，影片分享出來讓貓奴們看完跟著心裡酸酸的。

▲▼貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」天天等門　媽心疼：好想衝回家！（圖／IG：lebron.fatcat授權提供）

▲▼Lebron送去寄宿時饋頭等待飼主接牠回家。（圖／IG：lebron.fatcat授權提供，下同）

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▲▼貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」天天等門　媽心疼：好想衝回家！（圖／IG：lebron.fatcat授權提供）

飼主Hsin Pei Chien表示，3歲的Lebron平常是個調皮鬼，喜歡撒嬌也愛咬人。影片是去年到英國旅遊7天，將貓咪送去寄宿，「不知道牠是想睡覺還是怎麼了，但寵物店的人說，牠只要看到人經過就會一直喵喵喵」，到後來就把頭「饋」在門縫，淚眼汪汪的等待奴才來迎接，讓她看了心碎直呼「當下真的超想衝回家！」

▲▼貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」天天等門　媽心疼：好想衝回家！（圖／IG：lebron.fatcat授權提供）

▲▼Lebron回到家又變成調皮的小霸王。

▲▼貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」天天等門　媽心疼：好想衝回家！（圖／IG：lebron.fatcat授權提供）

這段影片事後分享到「愛貓聯盟」之後，許多網友紛紛感同深受的說，「每次出國最放不下的就是主子」、「看到這樣真的會捨不得」、「可憐兮兮的，衝去接牠回家哭哭」、「好可憐，淚眼汪汪」、「所以不要再說貓無情了，牠們是用牠們的方式愛你，不是無情」、「看著心都碎了」、「看了心酸酸的」、「可憐的眼神」。

▼飼主當時接Lebron回家的影片

更多精彩影音：

關鍵字： 貓咪饋頭寄宿等門回家寵物店

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