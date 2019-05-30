小黑影「自殺式攻擊擋風玻璃」全車都嚇呆　又拍拍屁股下車了

▲一隻浣熊突然出現在馬路上，接著跳上前擋風玻璃，把全家人都嚇壞了。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Carey Lowry）

寵物小組／綜合報導

新手駕駛上路時通常都會非常緊張，有個什麼風吹草動就會把他們嚇得半死，不過這個狀況，就算是熟手應該也會嚇掉半條命。一隻浣熊突然趴上正在行駛的車輛，把全家人都嚇壞了，卻又像沒事一樣跑掉了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

和爸媽一起住在美國田納西的海莉（Haylee Lowry）非常喜歡動物，所以這天發生的事情差點讓她當場哭出來，就在她剛拿到駕照的兩天後，她開車載著父母回家，沿途經過一段沒有路燈的馬路，突然有一隻浣熊出現在急速行駛的車子前面，她完全沒有閃避的機會。

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▲車子緊急停下來之後，浣熊又若無其事下車了。



海莉緊急停車、就在她還處在驚愕狀態時，以為死掉的浣熊又復活爬上她的擋風玻璃，趴在玻璃上看著被牠嚇壞的一家三口，接著就老神在在地跳下車，就像在演超級英雄電影一樣。

後來海莉一家研判，浣熊在即將被撞上時，正好卡進汽車的前格柵，才會毫髮無損，就像什麼事都沒發生一樣，發生這件事後海莉非常衝擊，現在開車警醒到還把郵箱認作是動物，停下來確認才又繼續開車。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）