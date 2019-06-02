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每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知我一下

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▲每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知我一下。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

▲蒜頭搗蛋惹媽媽生氣，被罵「去當流浪狗」。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

寵物小組／綜合報導

沒嚇到狗狗，結果嚇到鄰居啦！家住宜蘭的飼主王玉玨有時被愛犬「蒜頭」氣到不行，就會大罵「你出去當流浪狗好了！」然而，蒜頭是隻站起來約180公分、體重80公斤的高加索犬，因此阿母這句「氣話」無意中讓鄰居阿姨聽了「皮皮挫」，深怕哪天出門真的撞到這個大傢伙。

王玉玨在臉書上分享這段故事，好幾次因為蒜頭在家裡搗蛋，她生氣大罵「你出去當流浪狗好了！氣死阿母了！」不過，罵歸罵，真心疼愛狗狗的王玉玨說什麼也不可能真的讓蒜頭變流浪狗，因此她一直也覺得這樣罵「沒啥大事」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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直到有一天，鄰居阿姨對王玉玨說，「妹啊，妳每次罵妳的狗，出去當流浪狗好了，也沒看到妳真的放出來，害我都很緊張，要出門都得東張西望，看哪一天妳真的要趕牠出門，能不能通知我一下，我老人家跑不快，經不起嚇啊！」這段誤會也讓王玉玨笑說，「想不到，我嚇到的不是蒜頭，是鄰居。看來，我的嘶吼功更是進步了得啦！」

▲每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知我一下。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

▲媽媽罵蒜頭的氣話不小心嚇到鄰居。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

網友們看了這段趣聞紛紛留言，「阿母才捨不得咧！剩一張嘴」、「如果牠在外流浪，阿母妳會紅，因為被通緝」、「鄰居老太太意思是說很怕蒜頭身形很像大野狼，會把小紅帽奶奶吃掉啦。」、「蒜頭出去流浪阿母會被阿公給追殺，阿公的金孫怎麼可以在外流浪！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蒜頭因為趴櫃檯找獸醫理論爆紅，但其實牠可愛搞笑的背後有著一段被棄養的過去。王玉玨說，蒜頭經歷過3任主人，1歲多時被她從中途之家領養出來，剛到家裡時並不願意信任別人，「我花了一個多月的時間每天在家裡跟蒜頭講話，每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」

▲每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知我一下。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

▲蒜頭：媽媽才不可能讓我當流浪狗咧～（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

值得一提的是，蒜頭剛跟阿公阿嬤（王玉玨爸媽）見面時，因為不熟悉也是會想兇人，但王玉玨不斷耳提面命「他們是家人！不可以兇家人！」，加上阿嬤都會偷塞肉肉給牠吃，慢慢的蒜頭也知道「家人的好」。有時，蒜頭做錯事被媽媽罵，還會精明地找阿公求救，看到阿公跑來罵媽媽，就會在一旁得意地笑，讓媽媽氣得要命。

媽媽雖然疼愛蒜頭，卻也堅持不能寵壞牠，而是要教育牠、幫助牠更加社會化，因此每每蒜頭犯錯，媽媽肯定是教訓牠最兇的人，同時也是最心疼牠的人。現在，蒜頭過著幸福又快樂的日子，也從當初的「猛犬」漸漸轉變成憨厚乖巧的「萌犬」，當然偶爾還是會小凸槌，但已經是個很棒很棒的孩子了！

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