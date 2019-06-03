製造假車禍！環頸雉「爆衝路中央」嚇爛駕駛　背後原因感動73萬人

▲一名男駕駛開車遇到環頸雉追車爆衝。（圖／翻攝自Michael Sellick臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

路上遇到假車禍不得不防！國外一名男駕駛日前分享一段影片，這天他行駛到一條鄉間小路，碰上一隻落單的環頸雉，放慢車速怕撞上牠。沒想到環頸雉竟然爆衝追車，好幾次衝向車子，嚇得他踩煞車尖叫，明顯是遇到詐騙集團，但這個看似假車禍的舉動卻有個超暖原因。

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網友麥克(Michael Sellick)日期分享這段影片，畫面中，他正開車經過一條小路，遠處就能看到有一隻環頸雉站在路邊。等到車子逐漸往前靠近，牠突然往路中央衝試圖「肉身擋車」，讓駕駛嚇得尖叫踩煞車，嘴裡嚷嚷著，「我不會壓到牠了吧...」。

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▲環頸雉站在馬路旁邊，這名男駕駛特別放慢車速。

由於麥克連續經歷4次假車禍，魂都快被嚇飛了，一次叫得比一次大聲，聲音一次拉得比一次長，激動的反應相當好笑。但有眼尖的網友指出，環頸雉製造假車禍的原因，很有可能是因為要保護牠的後代，「附近有牠想要守護的事物，像是母鳥或是鳥巢，所以才會做出這樣的行為。」

▲沒想到牠下一秒突然爆衝追車...。

這段好笑又感人的影片被分享出來感動73萬人，許多網友紛紛留言笑說，「快被駕駛的叫聲笑死」、「跪求駕駛的心靈創傷面積有多少XD」、「遇到專業碰磁啦！」、「雖然蠻好笑的，但環頸雉的守護又讓我好感動」、「為了孩子賣命嗚嗚嗚」、「雖然很感人但這樣追車好危險喔」。

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