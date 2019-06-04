黑麻糬出門散步！大媽酸「養這個會被笑」伸手大力戳3下　她氣瘋：髒手拿開

▲麻糬出門散步被酸「這種不要養啦！品種狗比較好又可愛」，飼主氣炸PO文「牠哪裡不可愛了」。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

品種狗固然可愛，但土狗其實也不差。然而，有一名飼主帶著自家剛出生的土狗寶寶「麻糬」出門，卻遇到一名大媽出言嘲諷，「這種狗不要養啦，土狗欸還黑的，不好，...，養這個會被人笑」，最後還伸出手大力的往小麻糬頭上戳下去，讓飼主一秒爆氣回嗆，「把妳的髒手拿開，妳哪隻眼睛看牠不可愛？」

飼主在臉書社團《爆廢公社》發文分享她的遭遇，她帶著剛出生的麻糬一起到超商，結帳完後一名大媽突然從後方追出來搭話，詢問狗狗是否是自己養的，飼主回應是家裡的狗狗所生，但沒想到下一秒大媽竟開始出言嘲諷，「這種狗不要養啦，土狗欸還黑的，不好，有品種的比較好又可愛，妳看外面不是一堆人牽什麼，柯基、柴犬、臘腸啊之類的，養這個會被人笑」，語畢還伸出手大力的往麻糬頭上戳下去。

請繼續往下閱讀...

▲文章一出，許多網友紛紛留言「土狗明明可愛又聰明」。（圖／翻攝爆廢公社）

飼主聽完對方言論後，直接爆氣回嗆，「把妳的髒手拿開，妳哪隻眼睛看牠不可愛？牠至少不像妳一樣滿嘴屁話四處吠，手這麼賤直接切了丟了啊，噢對，不要丟回收，因為垃圾不能回收」，事後飼主仍氣不過貼出麻糬可愛的照片發問，「到底為什麼現在一堆人還有“有品種比較好”這種觀念？我家的寶貝哪裡不可愛了？」

文章一出，不少網友也氣炸，紛紛留言為土狗平反，「黑土狗明明是極品，她不懂品種狗的缺點，膚淺無知還有無禮」、「土狗超聰明的，有些還成精了，尤其是黑狗」、「不管什麼品種都該被尊重，她嘴巴那麼臭我們都沒嫌她了，她好意思」。

【更多新聞】

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」 她秒噴飯：夭壽喔...

女騎士逆向過彎！直衝保時捷撞毀保險桿 網嚇傻：賠不完了...