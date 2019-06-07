超商驚見「臭跩橘」趴菸櫃監視！網友萌暈：店長您好～

▲喵：開玩笑～本喵是店長也要跟你說？（圖／網友依稀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

有店貓的商家就給讚！網友依稀日前到一間超商買東西，一踏進門，發現有道視線射過來，定眼一看，看見超商菸櫃上竟然有隻超萌的小橘貓。只見可愛的小橘好像想睡覺，用臭跩臉盯著自己看，女網友依稀就笑說，「覺得好好笑又超可愛啊」。

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網友依稀形容當時的場景，「我那時進去看到牠從咖啡機跳到菸櫃上，當下覺得蠻好笑的。然後牠就在那邊趴下來，還一臉慵懶。」看到喵星人在超商來去自如，還能這樣呼呼大睡，依稀心裡覺得店家很窩心，「真的都沒有人趕牠。」同時也為了保護貓貓，不方便透露店家資訊。

▲依稀說自己偶爾會去這家超商，不清楚牠是否為店貓。

依稀將短片分享到貓咪社團，瞬間萌翻1萬多名貓奴。大家紛紛在底下直呼「店長您好～」、「這間店生意很好喔～招財貓」、「你不知道牠是老闆嗎」、「店員人真好！！」、「喵：我是店長！上班中！勿擾！」、「老闆在監督員工與客人！」、「鎮殿之寶耶！開玩笑...」、「太可愛了啦」、「現在招財貓都做的如此真嘛」。

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