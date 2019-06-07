阿嬤我好想你！羅威那撒嬌抱腳踝　她尷尬抖腳甩不掉



寵物小組／綜合報導

「羅威那：阿嬤～不要離開我！」抖音用戶「379189338」在網路上分享一則趣味的短片，內容是一隻超壯的羅威那趴在地板上，緊緊抱住阿嬤的腳踝，宛如很捨不得與對方分開。此片在網路上傳閱開來，深受許多喜歡寵物的網友喜歡。

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粉專《最愛米克斯》也PO出短片，貼文寫著「回到奶奶家，狗狗超想奶奶的！」從影片中可見，呆萌的羅威那靠在牆邊，伸出兩隻手手環抱住阿嬤的腳。只見阿嬤好像有點尷尬，緊張的左右張望，並試圖將腳腳移開，可是羅威那不肯讓她走，只好無奈地站著，繼續給小朋友撒撒嬌。

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▲羅威那：阿嬤～我好想你呀！（圖／翻攝自抖音用戶@379189338）



拍攝地點疑似在中國大陸，有網友看完逗趣的小短片，紛紛留言幫毛孩配旁白，「阿嬤，偶好想你喔！阿嬤的金孫」、「狗狗說：奶奶，肉呢？」、「奶奶滿臉疑惑 : 你...是誰家的小孩啊？為什麼一直抱我」、「奶奶好困擾的感覺XD」、「因為回家會瘦下來」。

同時也有不少人看了影片，直覺想到寵物界小有名氣的「慢慢」。「怎麼一看到這就想到慢慢捏」、「慢慢也是阿嬤殺手」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲住在南投的慢慢擁有水桶腰，體重重達60公斤。

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