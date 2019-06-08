ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露齒詭笑：牠很美味

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 美國女子塔莉（Tess Thompson Talley）2017年在南非獵殺一隻黑色長頸鹿，消息在去年傳出後引發許多人的不滿，接連收到死亡威脅。（圖／翻攝自臉書@ Tess Talley）

▲ 當塔莉被問到射殺黑色長頸鹿一事時，她笑著說「牠很美味。」（圖／翻攝自臉書@ Tess Talley，下同）

國際中心／綜合報導

美國女子塔莉（Tess Thompson Talley）2017年在南非獵殺一隻黑色長頸鹿，消息在去年傳出後引發許多人的不滿，接連收到死亡威脅。如今，她接受外媒CBS採訪時表示，她並沒有為了這件事感到一絲後悔，甚至笑著用「美味」來形容，更在節目上展示用黑色長頸鹿皮所製成的槍袋，「牠們（指「動物」）是為了我們而存在，我們負責收成，我們吃牠們。」

《每日郵報》報導，現年38歲的塔莉在2017年遠赴南非參加狩獵活動，並把照片分享在臉書上，可見她當時身後躺著一隻體型龐大、閉眼倒地的長頸鹿，據信這隻黑色長頸鹿超過18歲，重約4000磅（約1814公斤），大概可以取下2000磅（約907公斤）左右的鹿肉。

請繼續往下閱讀...

根據塔莉當時的說法，「我一生夢想的狩獵在今天實現了，看到這隻罕見的黑色長頸鹿，還跟蹤牠一陣子，這就是我想要的那個」。去年7月，這張照片被非洲媒體「Africa Digest」挖出來報導，而塔莉也開始收到一連串死亡威脅。

▼ 在影片約1分18秒左右，塔莉笑稱「長頸鹿很美味」。

「那時候情況真的很糟」，塔莉在CBS的節目上提到，大家不斷散播她的住所地址，更打電話給她的雇主試圖讓她被解雇，但這並沒有減弱她熱愛狩獵的心，更強調狩獵有助於動物界，強調這可以維持管理野生動物的數量，「我很自豪能成為一名獵人，我以打獵為榮，我以（殺死）那隻長頸鹿而感到驕傲。」

此外，塔莉也在節目中展示了她的槍袋，「這是我射殺那隻黑色長頸鹿的一部分，是我可以隨身攜帶的東西...我還有用牠製成的好幾個靠枕，大家都很愛。」

只不過，這段採訪似乎沒有受到網友的喜愛。在CBS把節目片段分享至推特後，許多網友紛紛在下方留言怒嗆，強調不論是植物、動物或是人類，存在地球上的所有生物都不是為人類食用而存在，「我對今天的CBS相當失望」、「已轉台」、「真是噁心」。

▲▼ 美國女子塔莉（Tess Thompson Talley）2017年在南非獵殺一隻黑色長頸鹿，消息在去年傳出後引發許多人的不滿，接連收到死亡威脅。（圖／翻攝自臉書@Tess Talley）

關鍵字： 狩獵長頸鹿CBS北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

影／小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後..

影／嬤憂孫跑出去貼公告「注意皮蛋在裡面！」　鄰居全..

影／貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大..

主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句直接..

柴汪清晨外出尿尿後「忘了回家的路」　跑出派出所求助

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

把主人手腳當枕頭！黃金姐妹花安穩超熟睡　網見車窗歪..

爸睡醒發現假牙消失！　萌汪轉頭「8顆牙燦笑」全家笑..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

豬鼻蛇喝水見鏡頭突定格：咦？　「鼓鼓嘴邊肉」傻臉萌..

傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正..

舉辦寵物攝影大賽！　加國夫妻提供「7000萬豪宅」..

神桌下方發現小狗腿！媽媽抓出來「拳頭硬了」：另一半..

南非「14頭獅子」逃出來逛大街！　官員急發出警告：..

射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露..

和美現猴蹤「上貢桌偷吃」還會照鏡子　與喵咪互看可愛..

見主人手拿「天敵」　狐狸犬狂撥手阻止：這樣太危險～

四腳朝天等餵食！軟爛柴嫌奴才慢　斜眼瞪：會不會伺候..

牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣..

農委會打美女牌！邀LamiGirls賣香蕉　吸球迷..

無懼高溫！韓粉激吼「庶民選總統，總統選庶民」　主辦..

U18對抗賽／模仿王柏融打擊　林政華首戰猛打賞加分..

影／陽岱鋼開轟！單場4支4白搭　巨人守護神砸鍋輸球

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超..

中職／補位不對錯失雙殺被得分　伯納：我也想知道原因

快訊／韓國瑜大進場！韓粉激動溼了眼眶　12萬人簇擁..

海味在嘴裡炸開！濟州島必吃海鮮刀削麵　還吃得到整隻..

擔心影響空氣指數！要求老婦手割「70畝小麥」..官..

阿福Howhow婚禮遭偷拍　提前曝光新人爆氣大怒

寵物動物熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

「石虎拜託大家了」　41萬人聲..

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

讀者迴響

熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

「石虎拜託大家了」　41萬人聲..

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

兇其他狗被罵　委屈小黑貼腿啜泣

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面