射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露齒詭笑：牠很美味

▲ 當塔莉被問到射殺黑色長頸鹿一事時,她笑著說「牠很美味。」(圖/翻攝自臉書@ Tess Talley,下同)

國際中心/綜合報導

美國女子塔莉(Tess Thompson Talley)2017年在南非獵殺一隻黑色長頸鹿,消息在去年傳出後引發許多人的不滿,接連收到死亡威脅。如今,她接受外媒CBS採訪時表示,她並沒有為了這件事感到一絲後悔,甚至笑著用「美味」來形容,更在節目上展示用黑色長頸鹿皮所製成的槍袋,「牠們(指「動物」)是為了我們而存在,我們負責收成,我們吃牠們。」

《每日郵報》報導,現年38歲的塔莉在2017年遠赴南非參加狩獵活動,並把照片分享在臉書上,可見她當時身後躺著一隻體型龐大、閉眼倒地的長頸鹿,據信這隻黑色長頸鹿超過18歲,重約4000磅(約1814公斤),大概可以取下2000磅(約907公斤)左右的鹿肉。

根據塔莉當時的說法,「我一生夢想的狩獵在今天實現了,看到這隻罕見的黑色長頸鹿,還跟蹤牠一陣子,這就是我想要的那個」。去年7月,這張照片被非洲媒體「Africa Digest」挖出來報導,而塔莉也開始收到一連串死亡威脅。

▼ 在影片約1分18秒左右,塔莉笑稱「長頸鹿很美味」。

EXCLUSIVE: Hunter Tess Talley is speaking out for the first time since her photo of a giraffe she killed in South Africa in 2017 prompted worldwide outrage.



In a new CBSN Originals documentary, @adamyamaguchi followed her as she tracked a wildebeest on a wildlife ranch. pic.twitter.com/94Qc52KIAg