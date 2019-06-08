射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露齒詭笑：牠很美味

▲ 當塔莉被問到射殺黑色長頸鹿一事時，她笑著說「牠很美味。」（圖／翻攝自臉書@ Tess Talley，下同）

國際中心／綜合報導

美國女子塔莉（Tess Thompson Talley）2017年在南非獵殺一隻黑色長頸鹿，消息在去年傳出後引發許多人的不滿，接連收到死亡威脅。如今，她接受外媒CBS採訪時表示，她並沒有為了這件事感到一絲後悔，甚至笑著用「美味」來形容，更在節目上展示用黑色長頸鹿皮所製成的槍袋，「牠們（指「動物」）是為了我們而存在，我們負責收成，我們吃牠們。」

《每日郵報》報導，現年38歲的塔莉在2017年遠赴南非參加狩獵活動，並把照片分享在臉書上，可見她當時身後躺著一隻體型龐大、閉眼倒地的長頸鹿，據信這隻黑色長頸鹿超過18歲，重約4000磅（約1814公斤），大概可以取下2000磅（約907公斤）左右的鹿肉。

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根據塔莉當時的說法，「我一生夢想的狩獵在今天實現了，看到這隻罕見的黑色長頸鹿，還跟蹤牠一陣子，這就是我想要的那個」。去年7月，這張照片被非洲媒體「Africa Digest」挖出來報導，而塔莉也開始收到一連串死亡威脅。

▼ 在影片約1分18秒左右，塔莉笑稱「長頸鹿很美味」。

EXCLUSIVE: Hunter Tess Talley is speaking out for the first time since her photo of a giraffe she killed in South Africa in 2017 prompted worldwide outrage.



In a new CBSN Originals documentary, @adamyamaguchi followed her as she tracked a wildebeest on a wildlife ranch. pic.twitter.com/94Qc52KIAg — CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 7, 2019

「那時候情況真的很糟」，塔莉在CBS的節目上提到，大家不斷散播她的住所地址，更打電話給她的雇主試圖讓她被解雇，但這並沒有減弱她熱愛狩獵的心，更強調狩獵有助於動物界，強調這可以維持管理野生動物的數量，「我很自豪能成為一名獵人，我以打獵為榮，我以（殺死）那隻長頸鹿而感到驕傲。」

此外，塔莉也在節目中展示了她的槍袋，「這是我射殺那隻黑色長頸鹿的一部分，是我可以隨身攜帶的東西...我還有用牠製成的好幾個靠枕，大家都很愛。」

只不過，這段採訪似乎沒有受到網友的喜愛。在CBS把節目片段分享至推特後，許多網友紛紛在下方留言怒嗆，強調不論是植物、動物或是人類，存在地球上的所有生物都不是為人類食用而存在，「我對今天的CBS相當失望」、「已轉台」、「真是噁心」。