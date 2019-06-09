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撒嬌校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生下禁食令：牠太胖了！

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▲▼校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生貼過禁食令：不要再被騙！（圖／翻攝自UC Davis College of Letters and Science臉書）

▲親人的校貓深受大家喜愛，常常見人就蹭飯討零食。（圖／翻攝自UC Davis College of Letters and Science臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

寵物圓滾滾的模樣很可愛，但也容易造成牠們身體的負擔。美國一所大學住著一隻親人的校貓奇多（Cheeto），看到人就會撒嬌蹭飯，長久下來身材已經腫成一顆泡芙，學生們為了牠的健康，特別在校園張貼「禁食令」，用數據告訴大家過胖帶來的後果。

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美國加州大學戴維斯分校平常有專門的學生負責餵食校貓，親人又可愛的奇多深受學校師生的喜愛，學生也很樂意餵牠吃東西，長久下來體重直線上升，肚子胖到會被欄杆卡住，遠遠看就像一顆奶油泡芙在走動，從奇多目前的體型來看，已經進入第8級肥胖。

▲▼校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生貼過禁食令：不要再被騙！（圖／翻攝自UC Davis College of Letters and Science臉書）

▲學生製作的數據圖，奇多已經進入第8級肥胖。

負責照顧奇多的學生為此製作一張數據圖，貼在教室走廊，上面幽默的寫著，「奇多在物理大樓有專屬特製的餵食器，每天都會固定吃飯，我們很愛這隻貓，牠在物理粉碎我們的靈魂時，提供了寶貴的療癒感。但為了牠的健康，請不要再餵牠吃東西，無論牠怎麼求你！牠一定會，因為牠知道我們很容易上當，而且食物很容易把松鼠引來，這會害牠們爆發心臟疾病。」

▲▼校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生貼過禁食令：不要再被騙！（圖／翻攝自UC Davis College of Letters and Science臉書）

▲過多的食物也會引來松鼠，同樣會造成牠們的身體負擔。

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這組禁食令的照片也貼在學校的臉書粉專上，許多網友看完紛紛留言笑說，「以後奇多就騙不到額外的零食了！」、「不能殘害物理課中唯一的樂趣」、「當物理粉碎我們的靈魂...XD」、「喵：你現在是在告訴大家，我過胖？」、「怎麼看完讓身為物理系的我默默流淚」。
 

關鍵字： 校貓蹭飯過胖泡芙

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