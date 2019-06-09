搞威月月翻垃圾被唸！凹嗚頂嘴30秒：我不聽～　10萬網友笑翻

▲哈士奇知道要被罵了，先頂嘴蓋過馬麻的聲音。（圖／翻攝自Instagram:huskynamedblu，下同）

寵物小組／綜合報導

哈士奇愛講話的個性讓人拳頭都硬了！美國一隻哈士奇Blu就是愛表達意見的孩子，這天牠被馬麻抓包偷翻垃圾，一發現自己要被罵了，馬上凹嗚大聲頂嘴，故意把聲量調到最大，強勢又愛搗蛋的行為讓馬麻又好氣又好笑。

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▲各種眼神鄙視。

Blu平常居住在美國阿特蘭大，天生有著一張嚴肅的帥臉，但實際上完全就是個蠢萌胚子，而且非常霸道愛搗蛋，做錯事要被唸的時候，就會不甘願的大聲頂嘴，逗趣的舉動讓牠在網路上擁有許多粉絲關注。

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▲出去放風的時候笑得最開心。



影片中可以看到，Blu把客廳弄得滿地垃圾，正當馬麻把牠叫來問罪，這小子馬上「先發制人」，用吠叫聲持續蓋過馬麻的聲音，高傲的仰頭仿佛在說，「人家不聽～～」，完全沒有要反省的意思。

▲▼Blu和咖啡色的妹妹Luna感情相當好，常常一起搗蛋玩樂。



影片分享出來之後已經吸引10萬的觀看次數，許多網友看完紛紛被Blu的叫聲給笑翻，忍不住打趣的說，「聽完拳頭非常硬！」、「好欠揍的月月」、「哈士奇正常發揮」、「哈士奇真的話超多～」、「媽媽辛苦了幫QQ」、「養到臭小孩」。