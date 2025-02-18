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金門生態服務給付！保護瀕危水獺每年最高6萬獎金　3／14截止

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

農業部林業及自然保育署認為，傳統劃設保護區模式已難以保育石虎、水獺等與人類活動高度重疊的瀕臨絕種保育類野生動物，自2021年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣之瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點，將透過生態服務給付方式，鼓勵民眾採取對瀕危水獺族群及棲地保護友善作為。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣府產業發展處指出，本年度給付方案，共規劃為三大項目，包含以社區、團體為對象之「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵之「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡之「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護自即日起開放申請。

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▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

自配合推動試辦方案起，社區踴躍參與成效顯著，去年度共有21個社區申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有19隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境、移除廢棄網具及垃圾、通報野生動物救傷等等，已有良好成效。

產業發展處表示，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，協助巡守已知瀕危及重要動物棲地，並協助拆除違法獵具網具，執行環境清潔、汙染、遊蕩犬貓、重大工程通報、野生動物救傷通報，協同瀕危物種保育及其他保育相關工作，每月依執行比例核發每年至高6萬元獎勵金(1個月5000元，每月至少4次，新加入社區依執行月份統計)；倘若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，有拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

另民眾如有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下，立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3千元獎勵金，每場域每次以領取1次為限；而此區域於評估後，民眾願意配合架設相機監測且改採友善設施者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

此外，為提倡民眾對保育類野生動物關注，倘民眾有發現傷病之水獺個體並通報縣府前往救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與3千元獎勵金；另如發現路殺或死亡之水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2千元之水獺死亡通報獎勵金。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

有關去年度申請本方案之社區團體，本年度採行擇優汰劣機制，將依輔導團隊所列各項指標進行評比，經積分排序若於成績末段一至三名社區團體，將列於候補區，本府將優先提供給新社區(從未入選之社區)申請，後續依名額排序補入機制辦理。上限為20個社區或民間團體，若逾上限，將審核後擇定公布。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

近年遊蕩犬貓的攻擊對於野生動物就造成不小的威脅，包括咬死咬傷野生動物、競爭野外棲息地、傳播疾病等等，為保育在地野生動物，凡領取本方案相關生態服務給付者，不得放養犬(貓)及餵養遊蕩犬(貓)，經勸導後再發現仍未改善者，則撤銷當年度申請資格並返還已領取之獎勵金；若遭人檢舉、通報危害野生動物或巡守範圍之環境棲地自主破壞者，經查證屬實者，則撤銷當年度申請資格並返還已領取之獎勵金。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

產業發展處表示，歐亞水獺保育已推行多年，今年配合本方案擴大執行，共同宣導野生動物保育；另有意申請巡守獎勵之社區或團體，請檢附114年度金門水獺生態給付申請書並函文向縣府申請，申請期限至今年3月14日星期五下午17時30分截止，詳情可洽產業發展處農林科，相關申請文件請於金門產業發展處網站查詢。

▲▼金門「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」。（圖／記者林名揚翻攝）

關鍵字： 影音金門生態服務獎勵金水獺保育

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