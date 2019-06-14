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嘉義同地區第4隻！繁殖場獒犬「瘦成紙片」　徐文良：不是單純棄養

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▲▼嘉義同地區第4隻！繁殖場獒犬「瘦成紙片」　徐文良：不是單純棄養。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）臉書）

▲嘉義縣鹿草附近連續出現4隻瘦弱獒犬，疑似遭到棄養。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）臉書）

寵物小組／綜合報導

同地區棄狗4次！知名動物走救援人士徐文良日前接獲消息，嘉義縣鹿草附近接連出現3隻獒犬，每一隻都瘦成紙片，肋骨清晰可見，全身癱軟無力。今日又再有獒犬遭棄，讓徐文良氣炸直呼，「這已不是單純的棄養！」

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徐文良14日在臉書粉絲團貼出心碎的消息，一名網友傳訊息告知，先前救援過3隻獒犬的地區又出現棄狗。原本應該壯碩的飽滿身材，瘦到只剩骨頭，身上毛髮稀疏，眼睛沾滿分泌物，躺在電線杆旁邊奄奄一息。

▲▼嘉義同地區第4隻！繁殖場獒犬「瘦成紙片」　徐文良：不是單純棄養。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）臉書）

▲▼通報人發現同地區又有生病的獒犬。

▲▼嘉義同地區第4隻！繁殖場獒犬「瘦成紙片」　徐文良：不是單純棄養。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）臉書）

「同個區域這已經是被棄養的第4隻獒犬了！」徐文良先曾在10日撈回2隻皮包骨獒犬，原本年齡只有5-6歲，但身體卻被折磨成老狗的型態，徹底利用完丟到路邊，牠們只能喝著髒水維持生命，加上當日大雨，若是沒有被發現，狗狗們肯定不是被餓死，就是被淹死。

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利用完當垃圾丟棄，獒犬瘦成紙片！（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供）

▲徐文良救援的公獒犬。

隨後在13日又發現一隻疑似被棄養的獒犬，全身濕淋淋的躲在通報人的公司門口，「大家一時也不知所措，對獒犬都有所恐懼不敢餵食，也不敢接近，通報給收容所又怕這孩子可能會被安樂死」，狗狗雙眼佈滿分泌物，身上都是皮膚病，跟前天救援的獒犬症狀相同，乳房下垂乳頭粗大，疑似生過好幾胎。

利用完當垃圾丟棄，獒犬瘦成紙片！（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供）

▲另一隻母獒犬全身癱軟無力躲在水門口，救援團隊下去把牠撈上岸。

徐文良懷疑幾隻獒犬是遭到繁殖場利用，隨後丟到路邊棄置，目前已經聯絡嘉義縣動保課徐課長，將會約同警方前往發現地點會合，希望不要再出現其他的受害狗狗。另外也呼籲大家不要再買狗，請以認養代替購買。

關鍵字： 嘉義繁殖場獒犬紙片徐文良徐文良（徐園長護生園）

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