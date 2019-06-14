飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45秒達陣

寵物小組／綜合報導

蜜袋鼯的智商不會輸給貓狗！國外有名女網友日前分享一段精彩的影片，她幫家裡的蜜袋鼯自製一個「障礙賽」，設計一系列的直線跑道，利用響板當作指引，讓萌寵試玩。沒想到這孩子只花45秒走完全程，最後「跳傘找媽」，帥氣達陣的模樣相當吸睛。

▲蜜袋鼯只花45秒帥氣達陣。

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影片中可以看到，這名女飼主用響板聲音引導，要給他的小寶貝來一場大挑戰。首先讓蜜袋鼯從直線的跑道，一路闖關斬將，走在細小的繩索上往前邁進，接著到達下一關，要從欄杆處跳到曬衣網架，接著過「獨木橋」爬上黃色欄杆，張開翼膜，萌臉飛向媽媽的雙手，結束這場精彩的賽程。

▲▼障礙賽道中有許多小關卡。



事實上，蜜袋鼯能夠在細長物體垂直攀爬，是因為牠們每腳有5隻帶爪腳趾，至於能在空中滑行，則是當牠們把腳伸直後，可以把翼膜展開，幫助牠們滑翔50-150公尺，雖然說障礙賽場是特製的，但還是難不倒牠們。

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影片分享出來之後驚艷許多人，網友紛紛留言稱讚，「蜜袋鼯實在太強了啦！」、「被最後那個飛翔帥到」、「好聰明的小動物」、「這智商不會輸給貓咪跟狗狗」、「這隻蜜袋鼯不得了」、「看牠跑直線的樣子好可愛」、「帥氣100分」。