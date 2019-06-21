小棕熊被人類「石塊圍攻」活活打死　悲鳴後退仍遭繩索勒頸拖行

▲ 小熊被打得不斷後退。（圖／翻攝自Instagram／soheiloladzad，下同）

國際中心／綜合報導

伊朗北部日前發生一起殘忍的悲劇，薩瓦庫縣2男子被拍到用石頭活活砸死一隻小熊，儘管一旁有人試圖勸阻，他們還是不斷撿起地上的大石頭、丟向被打到受傷又頭昏眼花的小動物身上，還用繩子緊緊勒住小熊血流不止的頸部。這段影片被上傳到社群媒體上後引起公憤，網友紛紛撻伐影片中施暴的男子。

英國《每日郵報》20日報導，這起事件發生在本周稍早。由網友的影片中可見，一隻體型不大的小熊獨自坐在石坡上、看似被什麼東西逼得不斷後退；接著畫面一轉，只聽見鏡頭外有一群男子互相吆喝，以及一名女子激動的大吼聲，沒想到下一秒就上演可怕的場景。

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▲ 2名男子不斷撿石頭攻擊。

影片中一名身穿淺藍色襯衫的男子撿起地上的石塊、狠狠丟向小熊，接著他右手邊又出現一名穿著亮藍色上衣的男子，加入他的殘忍行徑。鏡頭外的女子不斷對2名男子大吼，要他們停止攻擊，但2名男子完全無視她的呼喊，持續以石塊扔向小熊，光是影片錄下的過程就至少丟了10顆。

另一段影片中可見，約8名男子圍繞在小熊周遭，以一條繩子綁住這隻正在流血且精疲力盡的小熊頸部，接著用力拉扯繩子的另一端。小熊敵不過男子的力氣、被緩緩拖向前，還是用盡全身力氣想要掙脫，更不斷發出悲鳴。牠隨後被綁上一輛卡車，還不停大口喘氣。上傳這段影片的網友宣稱，小熊的鼻子完全閉上且滿嘴是血。當小熊又被拖到另一輛卡車上時，牠早已失去意識。

伊朗官媒《伊朗頭條》（Iran Front Page）指出，森林管理員接獲民眾電話報案後趕到現場，試圖將小熊送醫；但牠還沒來得及接受獸醫的治療便傷重身亡。據報導，一名涉案男子落網，而他的同夥還在逃。

另一方面， 新聞台《法國24小時》觀察指出，歐亞棕熊在伊朗北部的森林地區很常見，當地村民普遍害怕受到襲擊。當地消息人士表示，人們經常討論棕熊攻擊人類、殺死家禽等事件，「我認為對熊的恐懼存在我們的DNA裡，這也是為什麽這些村民的行為如此不合理。」