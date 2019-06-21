ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小棕熊被人類「石塊圍攻」活活打死　悲鳴後退仍遭繩索勒頸拖行

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼伊朗村民用石頭活活打死小熊。（圖／翻攝自Instagram/soheiloladzad）

▲ 小熊被打得不斷後退。（圖／翻攝自Instagram／soheiloladzad，下同）

國際中心／綜合報導

伊朗北部日前發生一起殘忍的悲劇，薩瓦庫縣2男子被拍到用石頭活活砸死一隻小熊，儘管一旁有人試圖勸阻，他們還是不斷撿起地上的大石頭、丟向被打到受傷又頭昏眼花的小動物身上，還用繩子緊緊勒住小熊血流不止的頸部。這段影片被上傳到社群媒體上後引起公憤，網友紛紛撻伐影片中施暴的男子。

英國《每日郵報》20日報導，這起事件發生在本周稍早。由網友的影片中可見，一隻體型不大的小熊獨自坐在石坡上、看似被什麼東西逼得不斷後退；接著畫面一轉，只聽見鏡頭外有一群男子互相吆喝，以及一名女子激動的大吼聲，沒想到下一秒就上演可怕的場景。

請繼續往下閱讀...

▲▼伊朗村民用石頭活活打死小熊。（圖／翻攝自Instagram/soheiloladzad）

▲ 2名男子不斷撿石頭攻擊。

影片中一名身穿淺藍色襯衫的男子撿起地上的石塊、狠狠丟向小熊，接著他右手邊又出現一名穿著亮藍色上衣的男子，加入他的殘忍行徑。鏡頭外的女子不斷對2名男子大吼，要他們停止攻擊，但2名男子完全無視她的呼喊，持續以石塊扔向小熊，光是影片錄下的過程就至少丟了10顆。

另一段影片中可見，約8名男子圍繞在小熊周遭，以一條繩子綁住這隻正在流血且精疲力盡的小熊頸部，接著用力拉扯繩子的另一端。小熊敵不過男子的力氣、被緩緩拖向前，還是用盡全身力氣想要掙脫，更不斷發出悲鳴。牠隨後被綁上一輛卡車，還不停大口喘氣。上傳這段影片的網友宣稱，小熊的鼻子完全閉上且滿嘴是血。當小熊又被拖到另一輛卡車上時，牠早已失去意識。


伊朗官媒《伊朗頭條》（Iran Front Page）指出，森林管理員接獲民眾電話報案後趕到現場，試圖將小熊送醫；但牠還沒來得及接受獸醫的治療便傷重身亡。據報導，一名涉案男子落網，而他的同夥還在逃。

另一方面， 新聞台《法國24小時》觀察指出，歐亞棕熊在伊朗北部的森林地區很常見，當地村民普遍害怕受到襲擊。當地消息人士表示，人們經常討論棕熊攻擊人類、殺死家禽等事件，「我認為對熊的恐懼存在我們的DNA裡，這也是為什麽這些村民的行為如此不合理。」

關鍵字： 虐待動物伊朗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽喔長..

阿嬤吩咐買4份玉米蛋！她滿頭問號...原來是25k..

臭臉秋田靠車窗：沒人鳥我！　車主「無理要求」爽歪修..

內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進..

在沙發亂大便！阿嬤插腰訓話　汪眼神死抗議：你壞壞對..

「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗..

台灣黑熊當狗養！狂嬤：太兇送走了　動物園憶當時「有..

小棕熊被人類「石塊圍攻」活活打死　悲鳴後退仍遭繩索..

躲樓梯迎接！心虛汪飛機耳搖尾假笑　媽寒心：你又做什..

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥..

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢.....

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你.....

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材..

校車出現！汪甩「直升機尾巴」　開心到要起飛：老師你..

無辜象遭「抽打、刺頭」渾身傷 為傳統大象節娛樂大眾..

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3..

聰明柴不甩姐姐拿的大雞腿　手一指選擇「做媽寶」XD

斷腳髒貓「肉肚朝天」仰睡才安心　街頭流浪5年.....

不用再娛樂人類！　上海2小白鯨野放冰島... 入住..

「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗..

內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

喵被硬抱「短手阻擋」保持安全距離　哀怨臉無聲抗議：..

獨角仙、藍鵲…都有出沒　桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動

「狗媽媽被抓4小時安樂死」　動保人士按鈴告雲縣府：..

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進..

汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰..

1.6kg瘦弱橘收編變「麵包蟲」搶食不鬆口　背後原..

上廁所場面浩大！家人撐「豪華大陽傘」怕牠淋濕　網笑..

快訊／美國費城煉油廠發生大火！濃煙柱騰空　強烈火光..

世錦賽奪金榮耀已過　陳怡瑄目標世大運再度衝擊獎牌

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP1..

14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞..

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹..

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：..

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量..

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承..

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出..

寵物動物熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

養1年嘴巴變長　黑熊嬤還原經過

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

小棕熊遭人類石塊圍攻活活打死

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

黑肉墊燙成粉色肉　汪忍痛跟主人..

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

鯨魚遭活活斬尾　拖斷肢海中漂流

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃..

讀者迴響

熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

養1年嘴巴變長　黑熊嬤還原經過

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

小棕熊遭人類石塊圍攻活活打死

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

黑肉墊燙成粉色肉　汪忍痛跟主人..

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

鯨魚遭活活斬尾　拖斷肢海中漂流

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃..

浪汪60天石化→鮮肉　吐舌謝恩..

最新影片

更多

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥事？

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你...」惹哭飼主

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材全笑翻

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面