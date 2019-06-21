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新手爸杜力帶寶貝秀才藝　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食超可愛

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超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

▲可愛的joe。（圖／姐姐不解事，下同。）

寵物小組／綜合報導

許多毛小孩才華洋溢，可愛的動作融化人們的心。新手爸爸歌手杜力也帶著3個月大的黑柴joe來到現場，分享自己用零食慢慢訓練的過程，東森寵物雲毛毛店長「嘟嘟」也和爸拔凱弟一起參加姐姐不解事「毛小孩才藝秀」，現場表演翻滾討食，還不停揮手要拿乾乾，超萌模樣讓現場來賓直呼：好可愛！另外還有多隻才藝毛孩展現多樣化的表演，寵物行為專家熊爸也分享正確的觀念，錯過直播的朋友趕快看看下方的影片療癒一下吧！

黑柴joe雖然還是小朋友，但現在已經懂得簡單的坐下、等待，而網紅狗狗烏魚子則是特別對石頭有興趣，只要爸拔把石頭拿在手上，整個眼睛都亮了，現場表演頂掃把，乖巧模樣讓大家超喜愛！

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▼嘟嘟：我要吃我要吃！

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

▼烏魚子深情望著石頭。

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

▼烏魚子：這個難不倒我啦！

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

想知道狗狗可以學會多少特別的動作嗎？才藝毛孩代表Ruby懂得舉手打招呼，還會心電感應，找到爸爸指定的積木，還有「裝死四部曲」：被想像的橡皮筋彈到，後腳會彈起來；如果假裝用彈弓射牠，會同時抬一隻前腳跟後腳；流彈則是轉一圈躺地，當然直接被子彈打到「碰！」，就會直接倒下，動作多元又細膩，讓大家超驚艷！

▼一秒裝死！

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

▼Ruby會自己開關門。

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

Ruby爸提到，其實學這些動作對狗狗而言都不難，但就是要主人想辦法讓牠們想做、知道這麼做會有好處，就很容易成功。他是用訊號來溝通，例如響片或彈舌聲，狗狗可以辨別很多聲音，作為訓練的輔助很有幫助。

▼Ruby從小時候就學很快。

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

「是不是有些動作要特別品種的狗狗才會呢？」知名犬類行為專家熊爸介紹，早期在研究狗狗能從事什麼樣的任務的時候，有過一些分析，以現場的狗狗來說，柴犬joe屬於獵犬，有狩獵大型動物的專長；黃金獵犬烏魚子則是擅長記憶，而臘腸狗嘟嘟很會挖洞，不過這些都是不客觀的分析，只有心想要訓練，狗狗都是可以學會的！

▼達人熊爸。

超人氣毛小孩賣萌才藝秀　東寵毛毛店長「嘟嘟」翻肚討食：我要吃！（圖／姐姐不解事）

可愛的才藝讓毛小孩更加可愛，是不是也想讓家裡的寶貝有一技之長呢？用零食來獎勵是許多飼主使用的方式，但還是要注意牠們的身體狀況和意願，不要強迫毛小孩學習喔！

▼可愛的嘟嘟是大直ATT店毛毛店長喔！

超人氣毛小孩才藝秀來啦！　熊爸教你怎麼訓練狗狗學會「賣萌技能」

看完療癒影片，明後天趁周末來帶毛小孩來健康檢查吧！本周六（22日）在東森寵物雲湖口店舉辦免費義診，來參加的爸爸媽媽有機會獲得限量價值139元的精美寵物福袋，另外現場還有超值特價：多款犬用零食3包499元、精選貓砂3包500元和美容買4洗送1洗，第二個月7折等優惠，想補充寵物用品、洗香香就趁現在！

▲巡迴健檢宣傳圖。（圖／東森寵物雲提供）

中壢的朋友也有福囉！本周日（23日）在剛開幕的東森寵物雲中壢健行店也有健檢活動，並在現場贈送辛苦的毛爸毛媽「市價59元奇啃雞腿和50元折價券」，數量有限，想要的朋友記得帶毛小孩來健檢喔！當天也有飼料買一送一、1元加價購、滿額加送罐罐、洗澡超值199起等優惠，邀請您來共襄盛舉！

▲巡迴健檢宣傳圖。（圖／東森寵物雲提供）

東森寵物雲湖口店地址：新竹縣湖口鄉中山路2段212. 214號

東森寵物雲中壢健行店地址：桃園市中壢區健行路178號

更多店鋪資訊請上東森寵物雲官網查詢：http://www.etipets.com/index.phtml

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