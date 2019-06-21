警消獸醫全到了！　動員1小時救出「卡住的松鼠」…吃太胖一臉無辜

A squirrel's lucky day: Firefighters @FW_Dortmund needed about an hour to free the furry creature after it got stuck in a manhole cover. pic.twitter.com/IQGWlePj56 — DW Politics (@dw_politics) June 20, 2019

寵物小組／綜合報導

德國多特蒙特（Dortmund）消防隊20日獲報，有一隻松鼠卡在人孔蓋洞口，只露出一顆小小的頭，眼神無辜的看著行人來來去去，處於進退兩難的狀態，而且皮毛也被地下水給浸濕，看起來相當無助。警消出動多名人員，甚至還請來獸醫，耗費1小時才把這小傢伙成功救出，並把牠送到醫院治療。

據DW報導，警消到現場後，發現這隻小松鼠動彈不得，只有一顆頭露出地面，如果不注意很有可能就會被踩扁爆頭，幸好有細心的民眾發現立刻通報，但是不曉得牠是怎麼鑽出這個小洞，頭過了以後才發現身體過不去，只好尷尬的卡在原地。

警消人員費了好大工夫都沒辦法幫小松鼠脫困，因為牠的身體實在是太胖了，硬拉只會害牠受傷，最後甚至整個人孔蓋都拆了起來，無辜的小松鼠一緊張就更激烈的掙扎，反而卡得更緊。

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後來只好出動獸醫，替小松鼠麻醉後才順利把牠救出來，頸部留有些許皮肉傷，已經送往醫院「住院」治療。由於救援過程中，消防隊要把人孔蓋拆開，警察需要站在一旁引導路人，避免有人不小心掉進洞裡，也需要獸醫在一旁掌握松鼠狀況，可說是出動了不少資源，幸好小松鼠目前已經平安。