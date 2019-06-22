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小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨

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▲▼小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨。（圖／網友凰岳授權提供）

▲小萌貓玉米吃小魚乾可以挑出整排魚刺。（圖／網友凰岳授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「剩下 頭、刺、內臟，簡直是到爐火純青的地步！」高雄一名飼主日前分享愛貓玉米的超強特技，每次吃小魚乾都只吃肉，輕鬆用嘴巴挑出整排魚刺，連肝臟都能全數分離出來，高超的技巧讓網友忍不住跪了直呼，「吃魚吃的比我還乾淨！」

▲▼小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨。（圖／網友凰岳授權提供）

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▲整隻的小魚乾被玉米去頭、去刺、去內臟。

飼主凰岳表示，4歲的玉米是一隻貪吃的小女生，一開始只是不吃頭，後來漸漸吃到熟練，連刺跟內臟都能挑出來不吃，「我們家還有養一隻賓士貓叫弟弟，牠吃魚也會把頭剩下來，如果給牠們兩個一把小魚乾，最後就會看到一堆魚頭XD」。

▲▼小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨。（圖／網友凰岳授權提供）

▲2隻喵一起等零食。

凰岳也提到初遇玉米的情形，「牠在2-3個月大的時候出現在玉米田，看到我兒子馬上過去磨蹭，我兒子就被收服了」，而另一隻賓士貓弟弟也是女兒撿回來的，被牠可愛的妹妹頭勾引，就帶回家跟玉米做伴，2隻貓還一起學會高超的吃魚技術。

▲▼小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨。（圖／網友凰岳授權提供）

▲▼賓士貓弟弟是個超級吃貨，最愛吃西瓜。

▲▼小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比我乾淨。（圖／網友凰岳授權提供）

許多網友看到玉米完美分離魚肉的技巧紛紛留言驚呼，「牠用筷子吃的是嗎」、「工讀生出來喔」、「我嚴重懷疑貓的牙齒裡面是不是有觸手...」、「拆解專家」、「這隻懂吃」、「牠是要你剩下的拿來熬湯啦」、「原來這隻喵是解剖師投胎的」、「上輩子是日料師傅啦XD」、「高手高手高高手」。

關鍵字： 小魚乾去頭魚刺內臟

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