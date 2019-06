每天原地轉圈22hrs！老虎遭綁台上成遊客拍照道具　動物園被罵翻

▲ 老虎只能在高台上來回走動。(圖/翻攝自YouTube/LovePattayaThailand News)

國際中心/ 綜合報導

日前一段泰國普吉島動物園(Phuket Zoo)的影片在網路上瘋傳,其中可見一頭本應威風凜凜的老虎頸部纏繞粗大的鏈條,根本無法走下高台,以便讓遊客拍照。這段影片曝光後,人們紛紛抨擊園方「殘忍且野蠻」,要求放生這頭老虎;動保人士也群起呼籲民眾不要前往這個地獄景點,以杜絕這種令人悲痛的場景。

短短20秒的影片中,一頭巨大的老虎在圓形高台上來回走動、轉圈,脖子上的鏈條另一端固定在高台中央,根本無法活動。影片曝光後,相關部門展開調查,發現老虎被下藥,以便遊客拍照;園方還向每名想拍照的遊客收取7.5英鎊(約新台幣297元)。

有民眾發起呼籲園方放生老虎的請願書,因為老虎身上拴著一條長度僅3英呎(約91公分)的鍊子,使牠無法離開高台,且每天被綁22小時,目前已經獲得至少1萬多人簽名。據報導,動物園園長坦言,共15頭老虎中的確有幾頭被用鐵鏈栓住,但否認對牠們下藥,並宣稱動物們沒有受到殘忍對待。

A #tiger paces in circles, chained to a platform in a photo studio at the #PhuketZoo in #Thailand. Tigers are often declawed & drugged to make them safer for interacting with tourists.Learn morehttps://t.co/zaHLUNoSEu



Video by Kirsten Luce / @NatGeo

@WorldAnimalNews pic.twitter.com/W2cnw5iSri