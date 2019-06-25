每天原地轉圈22hrs！老虎遭綁台上成遊客拍照道具　動物園被罵翻

▲ 老虎只能在高台上來回走動。（圖／翻攝自YouTube／LovePattayaThailand News）

國際中心／ 綜合報導

日前一段泰國普吉島動物園（Phuket Zoo）的影片在網路上瘋傳，其中可見一頭本應威風凜凜的老虎頸部纏繞粗大的鏈條，根本無法走下高台，以便讓遊客拍照。這段影片曝光後，人們紛紛抨擊園方「殘忍且野蠻」，要求放生這頭老虎；動保人士也群起呼籲民眾不要前往這個地獄景點，以杜絕這種令人悲痛的場景。

短短20秒的影片中，一頭巨大的老虎在圓形高台上來回走動、轉圈，脖子上的鏈條另一端固定在高台中央，根本無法活動。影片曝光後，相關部門展開調查，發現老虎被下藥，以便遊客拍照；園方還向每名想拍照的遊客收取7.5英鎊（約新台幣297元）。

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有民眾發起呼籲園方放生老虎的請願書，因為老虎身上拴著一條長度僅3英呎（約91公分）的鍊子，使牠無法離開高台，且每天被綁22小時，目前已經獲得至少1萬多人簽名。據報導，動物園園長坦言，共15頭老虎中的確有幾頭被用鐵鏈栓住，但否認對牠們下藥，並宣稱動物們沒有受到殘忍對待。

A #tiger paces in circles, chained to a platform in a photo studio at the #PhuketZoo in #Thailand. Tigers are often declawed & drugged to make them safer for interacting with tourists.Learn morehttps://t.co/zaHLUNoSEu



Video by Kirsten Luce / @NatGeo

@WorldAnimalNews pic.twitter.com/W2cnw5iSri — World Animal News (@WorldAnimalNews) 2019年5月31日

然而，發起請願的奧西（Rob Osy）憤怒的寫道，「普吉島動物園裡拴著一頭老虎，你只要花300泰銖就可以幫他拍照。」一名支持放生的網友則表示，「這既殘忍又野蠻。至少牠不應該被這樣拴起來，應該被允許自由活動。」

動物慈善組織PETA負責人艾倫（Elisa Allen）看過影片後向英國《鏡報》表示，「普吉島動物園這起悲慘的事件不是唯一一起。它反映出一般動物園的情況。」PETA 取得的泰國北欖鱷魚湖動物園影片顯示，受傷流血的大象被用鏈子鎖住、老虎被騷擾或被當成拍照的道具、靈長類動物被關在極其擁擠的籠子裡。

艾倫指出，「只要人們用錢包來支持，這些鬼地方就會繼續存在。這就是為什麽PETA呼籲所有人，無論身在何處，都應避開任何為了所謂的娛樂而囚禁野生動物的機構。」

據泰國媒體報導，這段影片在15日曝光後，相關人員突擊檢查這間動物園。園方經理Pichai Sakunsorn對此向《普吉島新聞》宣稱，「來這裡的大多數遊客都想和各種動物合照。那些喜歡和動物拍照的人大多不認為把牠們拴起來是殘忍的行為，而是將其視為一種安全措施，尤其是老虎。因為老虎是不穩定又不可預測的，這是一種防止動物傷害遊客的方法。」