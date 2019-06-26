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汪連沙發一起被丟掉　寧願餓死不敢覓食只怕錯過主人

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（圖／翻攝自Facebook／Sharon Norton）

▲狗狗被棄養，但害怕錯過回來找牠的主人，餓死也不肯走。（圖／翻攝自Facebook／Sharon Norton）

寵物小組／綜合報導

美國密西西比州林肯縣最近發生殘忍棄養事件，當地收容所在清晨收到通報，一處僻靜的道路邊有狗狗需要幫助。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

動保員雪倫(Sharon Norton)開車到場時見到奇怪的景象，那隻小狗無助地待在一張沙發上，旁邊還有一台貌似一起被丟掉的電視機，狗已經瘦到只剩骨頭，兩眼無神，雪倫研判，汪已經一周沒吃東西，在那裡苦苦守候曾經的家人，深怕主人回心轉意、回來找不到牠。

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（圖／翻攝自Facebook／Sharon Norton）

▲一看到飼料就狼吞虎嚥，顯然已經餓了很久。

狗狗一見到飼料就猛吃，看得出來已經餓了很久，雪倫把狗狗抱進車裡時，這隻汪總算開心起來。雪倫氣憤PO文，「你的小狗正在等你回來，寧願餓死，就怕牠去找食物的時候錯過了你。在我接觸的這麼多棄養案例中，這不算最差的棄狗方式，但實在令人不能容忍。」

目前小狗已注射疫苗及驅蟲，很快會被送到收容中心等待新家，許多人得知這個故事後，紛紛打聽情況，相信落難的孩子很快會找到永遠的幸福。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Sharon Norton）

▲現在小狗除了還是很瘦之外，已無大礙。

關鍵字： 北美要聞棄養收容所棄養

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