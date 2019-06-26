堅信他會回來！狗狗連傢俱一起被丟深山　斷食7天仍不肯離開

▲狗狗連同傢俱一起被丟在深山，傻傻呆在原地等待飼主回來。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

對於狗狗來說飼主就是牠的全世界，這份真心卻連同廢棄物一起被丟。美國一名網友開車行駛到密西西比州林肯縣的一條寧靜小路，看到路邊出現一隻流浪狗，趴睡在廢棄的沙發上，生活在沒水沒食物的環境，傻傻在那邊等待，不願意離開原處，深信著飼主會回來接牠。

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▲狗狗趴在沙發椅上，獨自生活在沒有充足飲食的環境。



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一名動物救援者雪倫(Sharon Norton)周一開車到小鄉道中，看到這隻棕色的小狗，身形消瘦到屁股都凹陷，似乎是連同著廢棄的傢俱，一起被棄養在原地。狗狗看到車子經過，只是微微的抬起頭來，接著又失望的趴下，沒有要離開原地的意思，似乎還抱持著飼主會回來的希望。

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「牠看起來在那邊待了至少一週，身形瘦到全身只剩骨頭。」雪倫決定要幫助這個可憐的孩子，拿了一點食物釋出善意，讓狗狗吃了這幾天來的第一餐，並留在原處陪伴，讓牠慢慢鬆下戒心。

▲狗狗目前已經送到收容中心安置。

「當我將牠引導到救援車上，牠顯得很開心，不停的搖尾巴，牠知道自己安全了」，雪倫將狗狗送到當地的收容所中心，等做完檢查之後將會開放給民眾領養。

同時她也分享，其實這不是她遇過最糟糕的棄養案件，「我希望有人認出這隻狗狗和那個棄置的沙發椅，幫我找到棄養狗狗的飼主，讓他為這件事負起責任。」