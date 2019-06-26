超市採買太多借放推車　公主汪折耳哀怨：那是人家的車車耶

▲為什麼占用人家的車車啦。（圖／有點毛毛的／可成友人罩粉專提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「這世界欠你一座奧斯卡！」高雄一名飼主日前分享，家理的米克斯「可成」是個超級戲精，這天姐姐帶牠到超市採買生活用品，因為買太多東西，暫時拿牠的推車當運輸工具。沒想到這孩子一看到自己的車車被占據，瞬間露出哀怨到不行的小眼神拒絕上車，差點滴出眼淚的模樣把家人都給萌暈。

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▲可成看到自己的推車塞滿東西，眼神死拒絕上車。



可成的姐姐WeiChen Lee在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「昨天帶可成去採買，因為東西太多所以先借放一下牠的推車，結果牠一臉不悅地掛在推車邊，打死不上車，只差沒喊出我要跟我媽告狀！」畫面中，可成的推車上擺滿3大罐調味料，牠望著自己的「公主號」被占滿，滿臉哀怨的彷彿在說，「這是人家的車車耶...」畫面有夠可愛。

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▲汪：裡面好擠喔......。

照片分享出來之後，許多網友紛紛被可成的表情給笑翻，留言稱讚，「可成的演技一級棒」、「表情極致哀怨～」、「可成要回家跟馬麻告狀啦」、「因為不是放牠的食物XD」、「好難過的臉」、「汪：本宮有說可以放東西嗎？一臉委屈」、「汪：這樣很擠內」、「姐姐壞壞，偷用可成的推車」。

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