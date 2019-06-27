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睡一覺損失1萬2！兇手「整疊咬碎」呆萌燦笑　媽哭：抓去燉了

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▲▼睡一覺損失1萬2！兇手「整疊咬碎」呆萌燦笑　媽哭：抓去燉了。（圖／有點毛毛的／網友史小魚提供）

▲阿金趁馬麻睡覺把鈔票咬爛。（圖／有點毛毛的／網友史小魚提供，下同）

寵物小組／綜合報導

睡這一覺好貴！日前一名網友貼出親身經歷的慘案，這天她睡醒走到客廳，突然發現滿地的紙屑，一疊血汗錢被家裡的黃金獵犬咬碎，更可惡的是，這名兇手臉上毫無悔意，露出可愛又燦爛的笑容，讓她無奈又好笑，「這隻準備抓去燉了！」

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▲▼睡一覺損失1萬2！兇手「整疊咬碎」呆萌燦笑　媽哭：抓去燉了。（圖／有點毛毛的／網友史小魚提供）

▲馬麻努力拼回的大鈔。

飼主史小魚日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「為什麼睡了一覺起來我的血汗錢就變成這樣了？？！兇手在此...我養到一隻吃錢的黃金」，只見一隻天生瞇瞇眼的阿金露出無辜笑容，但整疊的千元大鈔被牠咬成碎屑，讓馬麻只能默默的將碎片撿起來，一片片拼回去，1萬2千元只拼回1萬1千元。

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許多網友看完飼主悲慘的經歷，紛紛留言笑說，「難怪大家都說養狗很花錢」、「這一餐好飽啊～」、「扎扎實實的血汗錢...」、「汪：媽媽~那個東西看起來太邪惡，我幫消滅它」、「三杯黄金不錯哦」、「沒關係！牠的肉夠你吃到下個發薪日（誤」、「 撿一撿可以到台灣銀行換」。

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關鍵字： 黃金獵犬燦笑睡覺血汗錢

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