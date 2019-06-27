毛孩快來「飼料試吃會」！　新豐店一日限定「免費剪指甲」

▲新豐店在29日(六)下午3點到晚上9點舉辦「犬貓試吃同樂會」。（圖／東森寵物雲商店提供，下同）

寵物小組／綜合報導

隨著毛孩飲食越來越多元，毛爸媽們在選擇上常傷透腦筋，現在東森寵物雲就有試吃的機會！新豐店將在29日(六)下午3點到晚上9點舉辦「犬貓試吃同樂會」，現場提供許多廠牌的飼料，歡迎帶毛孩來嚐鮮，還能從中挑選適合的飼料喔！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲本汪試吃可沒在客氣的！（圖／記者林韋辰攝）

同樂會提供試吃的飼料都是天然無穀的，另外手作零食也可以試吃！商店推出限定優惠活動，照顧年長毛孩的關節保健聖品海亞玻尿酸1299現折100元，並贈送零食一包、零食原3包499當日剁手優惠價4包499，而且參加活動的民眾，還可以享有「免費寵物剪指甲服務」一日限定千萬不要錯過。

▲狗狗和貓咪已經迫不及待啦！

▲商店當天推出許多優惠活動。

資深獸醫師陳正倫先前在東森寵物雲商店各分店進行義診，他發現多數狗狗最常罹患耳朵發炎、牙結石、淚溢症、皮膚炎（濕疹）等問題，其中有3成的品種犬患有關節移位。另外，越往中南部地區，越容易發現寵物身上有跳蚤，「跳蚤寄生在寵物身上是一年四季都會有的情形，特別是夏季，最好的除蚤方式就是定期清掃居家環境，以及定期幫寵物點藥，是最完善的除蚤方式」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：快來飼料試吃同樂會！

【同犬貓試吃樂會-門市資訊】

時間：6/29(六) 15:00-21:00

費用：免費

電話：03-557-7673

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號)

▼東森寵物雲保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權力。

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