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單手拎柴沖水！騎士抱狗約談喊冤「角度問題」：只用水花洗大便

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▲▼虐狗。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

▲台中騎士用高壓水槍洗狗遭到砲轟，隔日抱著柴犬到案說明。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

記者闕雁琳／採訪報導

台中東區一名男騎士單手拎起柴犬，在自助洗車場用高壓水槍洗狗，整個過程被對街民眾給拍下，影片貼出後引起網友砲轟，台中市動物保護防疫處已約談飼主到案說明。飼主隔天抱著柴犬來作筆錄表示，當時水柱並未直接噴向狗狗皮膚，只有沖到毛髮，並非故意虐待。

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台中市動物保護防疫處表示，陳情影片因拍攝角度問題，難以判別飼主對寵物沖水的部位與方式，特別請他到案說明，同時也調出狗狗的晶片記錄，發現飼主都有按時施打寵物疫苗。

飼主表示，當時是因為柴犬的左後大腿沾附糞便，才用水柱沖洗，但並未直接噴射，而是將水柱以平行皮膚角度，透過水柱邊緣水花清洗，前後不超過30秒，並非投訴者所說的5-10分鐘之久。

動保處同步請獸醫師觀察犬隻狀況，檢查後發現走路步態正常，翻檢毛髮及觸診按壓後，反應也正常，「隔天該名騎士便抱著柴犬積極配合調查，對談期間柴犬和飼主的互動良好，眼神沒有出現害怕的神情，還會乖乖在懷裡撒嬌。」

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此案雖未達動物受傷狀況，但飼主單手拎起狗狗的舉動造成觀感不佳，動保處仍將依據《動物保護法》規定對飼主開立勸導單，限期改善，未改善者，則依同法處3,000元以上、1萬5,000以下罰鍰，呼籲清洗犬隻應選用低壓水或水桶清洗，避免受傷。

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關鍵字： 柴犬騎士高壓水柱筆錄台中市動物保護防疫處

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