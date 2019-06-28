爸爸玩VR狂揍空氣！　黃汪飛機耳「低頭嘆氣」：又沒吃藥了..

▲狗狗看到爸拔對著空氣亂揮，低頭飛機耳鄙視。（圖／翻攝自Christen Topping臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

這眼神明顯說明了什麼。國外一名飼主日前貼出一段逗趣的影片，這天他在家戴上VR眼鏡，體驗三維空間內的視覺饗宴，但一旁的黃狗Hera卻只看到爸爸常著空氣亂揮，露出疑惑又鄙視的眼神，低頭微微嘆氣，爆笑的舉動笑翻萬人。

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飼主Christen Topping在臉書分享這段影片，只見男飼主戴上VR(Virtual Reality)眼鏡，手持感應裝置站在客廳，依照遊戲情境對著空氣亂揮，從旁人眼光看來就像個自嗨的怪人，這對完全不了解VR功能的狗狗Hera來說也是一大打擊，見到爸爸「異常」的舉動露出驚恐的神情，飛機耳低頭彷彿在說，「爸爸又忘記吃藥了...」崩潰的表情有夠可愛。

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臉書粉絲團LADbible事後也分享這段影片，短短1天已經累積1.1萬人按讚，許多網友看完紛紛留言笑說，「這隻狗被嚇傻了」、「求狗狗的心裡陰影面積」、「汪：看來是該換一個主人了」、「怕.JPG」、「這要怎麼跟牠解釋...」、「主人變得怪怪der」、「狗狗好害怕哈哈哈哈」。