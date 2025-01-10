真是九命怪貓！橘貓火場受驚嚇「瞬間墜下3樓」　奇蹟逃死畫面曝

▲橘貓摔下3樓，正在接受治療。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市一棟建築物起火，一隻住在3樓的橘貓身陷火場中，當消防隊員上前想把牠救出時，橘貓因為受到驚嚇竟然墜下3樓，正當眾人擔心牠可能性命不保時，沒想到小貓竟然只受了輕傷，連獸醫都驚呼十分罕見。



事件上周發生在曼哈頓市中心一棟大樓，該大樓原本是一棟旅館，現改為提供給街友居住的庇護所。影片中可看到，由於大樓陷入火海，橘貓戈爾迪(Goldie)害怕地躲在窗戶外，然而當消防人員上前想要將牠帶回屋內時，戈爾迪卻因為太驚慌，瞬間掉下3樓。

戈爾迪重重摔在地上後，原本大家都十分擔心牠可能會骨折甚至喪命，沒想到全身上下完全沒有骨折，不過身上多處有嚴重擦傷，嘴巴裂開流血，讓人看了十分心疼。

戈爾迪目前正在當地獸醫護理中心Brilliant Veterinary Care接受治療，工作人員表示，「我們原本預期牠身上的傷勢會更嚴重，真是一隻神奇的貓貓，從那麼高的地方摔下來卻只受輕傷的情況真的很少見」。

工作人員表示，當消防人員找到戈爾迪的主人時，主人見到戈爾迪的模樣震驚到幾乎無法說話，只能哭著拜託他們好好照顧寵物，希望戈爾迪接受治療後能夠康復。

戈爾迪的傷勢雖然算是輕傷，但由於容易感染，仍需住院一周接受治療，目前獸醫護理中心已在網路上募款，希望大家能幫忙戈爾迪的治療費用。