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流浪狗遭騎士「綑綁拖行」！沿路血痕達1公里　皮膚磨到爛慘死

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市動物保護防疫處日前接獲民眾通報，指稱大安區一處海堤有一隻流浪狗慘死路邊，全身有超過20%大面積的皮膚損傷，他們立刻調閱附近的監視畫面，發現是一名男騎士將狗綁在機車後面，來回磨地拖行超過1公里相當殘忍，目前已經將畫面交給警方，將全力追查虐狗的可惡騎士。

根據了解，台中動保處4月接獲民眾通報，有流浪狗慘死在大安區海堤，他們立刻派人前往現場查看，發現現場是一隻黃黑色的米克斯，全身皮膚潰爛死狀相當淒慘，每一處的傷口也都深可見骨，旁邊地面還有疑似狗狗留下的一條長長血跡，現場人員則立刻將屍體送醫解剖。

▲▼流浪狗被騎士綁尾拖1公里！皮膚磨到潰爛慘死　狠心行徑曝光。（圖／東森新聞）

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▲台中市動物保護防疫處日前接獲民眾通報，指稱大安區一處海堤有一隻流浪狗慘死路邊。（圖／東森新聞）

動保處副處長林儒良表示，「狗狗的屍體我們送去中興大學裡面解剖，接著我們發現解剖的結果，比較傾向人為造成的傷害」。解剖結果顯示，死亡的流浪狗沒有骨折、內傷或內出血，同時也沒有其他慢性疾病造成衰弱，但身上有超過20%皮膚損傷造成代謝異常，研判死因是被人拖行導致死亡。

▲▼流浪狗被騎士綁尾拖1公里！皮膚磨到潰爛慘死　狠心行徑曝光。（圖／東森新聞）

▲地面有狗狗留下的一條長長血跡。（圖／東森新聞）

動保處調閱事發地點附近、遠處的監視器，發現有一名深色上衣的騎士4月11日清晨6時許用繩索，將一隻狗狗綁在機車後面來回拖行整整1.1公里。林儒良表示「我們發現到了這一個畫面，目前來講的話，因為有涉及到刑法的部分，所以把這案子移給大甲警分局偵辦。」

▲▼流浪狗被騎士綁尾拖1公里！皮膚磨到潰爛慘死　狠心行徑曝光。（圖／東森新聞）

▲動保處已經把畫面交給警方，警方正循線追查涉案民眾。（圖／東森新聞）

狠心虐狗的行徑全被拍下，民眾也怒說「沒有人會這樣拖的啦，這就是要把狗狗拖死啊」。動保處已經把畫面交給警方，警方正循線追查涉案民眾，由於虐狗致死已觸犯動物保護法，虐狗者恐面臨2年以下有期徒刑或拘役及最高200萬元罰金。

關鍵字： 虐狗動保拖行大安區海堤

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