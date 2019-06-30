她獨自在家...房門被「分段式緩慢開啟」爆雞母皮！超萌反轉真相笑炸

▲沒人開門啊！！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

明明一個人在家，房門卻無故被慢慢開啟。一名女網友昨日以為自己遇到了靈異現象，從門縫看出去也都沒有看到其他人的身影，以為自己要撞鬼了。沒想到真相大反轉，其實是家中的烏龜正在慢慢爬進房間，這才讓她放下心。

一名女網友昨日在臉書「爆廢公社」發文，她表示自己晚上正在房間認真觀看金曲獎時，眼睛餘光突然瞄到房門以一種「不正常的方式」慢慢被推開，不像是被風吹動的那種，「過了兩秒突然又更開一點。」

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由於當時她一個人在家，從門縫看出去又沒有看到其他人影，心中不免產生可怕的想法，擔心自己遇上什麼靈異事件，「到底是什麼鬼啊......。」

還好隨後的真相讓人鬆了一口氣！她表示，後來她才發現原來是家中養了11年的寵物龜在推門，由於牠本來就行動緩慢，因此開房門的時候也才順便加上了鬼片的感覺，還好一切都只是虛驚一場。

▲▼ 原來是這個小傢伙啊！嚇死人了！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，底下網友們看完都笑了，還有人幫烏龜加上OS表示「慢~慢~慢~開門...才不會嚇到主人，OS：我真是貼心小寵物。」不過對此原po則回應說，正是因為這樣分段式開門，她才被嚇得半死。

其他網友則表示，「搞笑哈哈」、「牠也想看金曲獎」、「聞聲而來」、「好大隻唷，應該養很久了」、「可愛噢」、「笑死了XD」。

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