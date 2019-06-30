5汪擠「柴油機車」搶著兜風！　腳踏板塞3隻滿出來啦

▲共有5隻柴柴塞在機車上。（圖／臉書粉專「比比的秘密花園」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友「三寶」騎機車帶柴犬「庫魯米」、「珠珠」去公園，路過鄰居家發現2隻柴犬「比比」、「QQ」也正好要出門，她乾脆回家把另一隻柴犬「妞妞」接出來，形成機車上擠滿柴柴的逗趣畫面。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

狗友「祕魯麻」覺得畫面有趣，因此把照片放上臉書社團分享，她接受《ETtoday寵物雲》採訪時說道，平常5隻柴犬雖然住在不同的家，但因為比比家的QQ是她送養的，幾個狗奴住得近也變成好朋友，所以5隻狗狗經常有機會相處。其實當天因為機車載不下，三寶才打算只帶2隻狗出門，沒想到遇到好朋友大家都很興奮，「捨不得讓牠們失望，拍完照之後就回家開車，大家一起去兜風！」

請繼續往下閱讀...

▲柴柴們常在許多地方留下美照。

機車腳踏板竟然能擠3柴也讓很多網友驚訝，原來是因為庫魯米體型偏瘦，出門一定要坐第一個，3隻柴犬交叉坐時比較好掌握平衡，不過毛孩們如果都吵著要出門，奴才就會選擇開車了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

柴柴擠滿機車的畫面引來網友留言，「這台是『柴』油車」、「前踏板真大XD」、「超載了啦XD」、「三貼，沒戴安全帽，罰單要好幾張才夠」、「6貼⋯台灣奇觀」、「載好載滿」、「好厲害，都不會摔下來」、「哈哈，大家都搶著要坐車兜風，媽媽綁台拖車吧」、「好幸福喔～整個被包圍」、「超載的話要扣柴」。

▲柴柴們平常都一起出去玩。

▼更多精彩內容