實習記者曾珮瑄／採訪報導

嘉義市快2歲的柯基Money這天心存懷疑地對峙「敵人」，牠只要一往前，就會立刻向後滑步，過程中不斷低吼，像是尬上了十分可敬的對手，不過鏡頭一轉真相大白，原來和牠對上的只是顆看起來超無害的藍色氣球。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲Money和「阿飄」對峙中。（圖／飼主「糖糖」授權提供，下同）

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飼主糖糖接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，平常狗狗看到陌生東西會很好奇，若發現有聲音，就會又跳又吼，「這天孩子剛好從學校帶了顆氣球回家，未料牠初次看到，就好奇想接近，但同時又會有點害怕，才這樣來回踱步。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中，狗狗前腳同步踏向前，後腳卻不聽使喚，不斷前後滑步，毛茸茸的肥尾巴左右擺了180度，看起來相當興奮。糖糖接受採訪時也分享影片後續，只見後來氣球漸漸消氣，不再亂飄了，Money才就此卸下心防，慢慢上前互動，「雙方大約30秒就『握手言和』，整個過程很和平。」

網友們看見這樣的影片，紛紛留言，「好可愛」、「哈哈哈，氣球的對戰」、「可愛到不行」、「像在跳恰恰XD」、「馬麻有敵人入侵！」、「笑死，牠很有前途」、「不乖可拿這來嚇牠，哈哈！」、「我以為一開始是看到什麼魔神啊～結果是...XD」，也有不少網友被牠特有的長尾巴吸引，「全程我都在看牠的尾巴」、「覺得柯基有尾巴更好看」、「尾巴可愛」、「那個尾巴超搶眼」。

▲Money平常呆萌。

▼後來氣球消氣，Money才敢上前互動。

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