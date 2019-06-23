沒人看我表演...柴滑水2下就上岸　爸傻眼：也太敷衍！

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這算是有玩到水嗎？台中市3歲的柴犬「張Lucky」來到平常最愛的游泳池，下水不到3秒卻突然折返游回岸邊，讓飼主「Lucky拔」看了超傻眼，忍不住對牠說，「你這樣也太敷衍了吧？！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲張Lucky游不到幾秒就急著上岸。（圖／臉書粉專「柴犬張Lucky成長日記」授權提供，下同）

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Lucky從小就不怕水，對游泳更是有熱忱，每當牠在水裡展現英姿時，總會得到路人滿滿的稱讚，久而久之後，就習慣把這項技能當作是「才藝表演」了。Lucky拔接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這天帶牠到苗栗的一間寵物樂園玩水，Lucky見水池邊沒觀眾看，興趣缺缺，才會一下水就搶著上岸，這樣的行徑也讓Lucky拔忍不住稱牠為「現實狗」。

▲狗狗平時酷愛玩水，有固定喜歡的泳池。

影片中Lucky自在地蹬腳出發，左右腿滑行2下後，突然沒興致了，隨即敏捷地游回岸邊，背上的毛有一半都還沒有沾濕，就自行宣告游泳完了。爸爸說，Lucky雖然起初有點失望，但後來還是下水玩了一陣子，「畢竟牠原本就對游泳情有獨鍾。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看見狗狗的影片，紛紛留言，「肯下水就值得拍手了」、「過一下水就可以好嗎？哈哈哈」、「泡一下

，快速轉頭上岸」、「我不爭氣的笑出聲音來了XD」、「 今天運動量夠了，好累～屎官我們回家開罐罐來吃！」、「牠表示：也太冷」、「耶！玩水囉！咦～好深，我游好了XD」、「一個身體有濕就好的概念」、「單純來試水溫的XD」。

▲狗狗平常喜歡戶外活動。



▲張Lucky造型百變。

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