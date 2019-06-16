小黃卡車輪「猙獰倒地」　他嚇得下車被「假碰瓷」笑翻

▲米克斯浪狗「呆呆」癱倒在車輪邊。（圖／臉書粉專「搗蛋三姊弟」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

屏東有名網友騎車兜風，發現一輛小貨車車輪底下卡著黃狗，嚇了一大跳，但仔細一看，狗狗手懸在半空中，兩腳則交纏在一起，頭頂緊貼地面時嘴巴微微張開，原來是睡的正香把輪胎當靠枕了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這名網友家中也養了毛小孩，所以特別關心社區附近的浪浪，他說這隻米克斯叫做「呆呆」，是在月初流浪到村裡的，「附近鄰居對動物也很友善，這隻狗狗平時有人餵養，應該是天氣熱找個遮陽的好地方休息，才意外出現『碰瓷』畫面。」

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▲▼呆呆睡覺位置奇特。

事實上當時貨車下還有2隻狗狗，只是呆呆太會卡位，令人忍不住拍照。原PO也說，貨車車主是當地人，知道狗狗常睡車底，平時要發動車子前也會多注意，「我拍完照呆呆就醒來，到別的地方去晃晃了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看見呆呆經典的睡覺場面紛紛留言，「嚇死了，壞壞欸你！睡旁邊點啦」、「這樣比較涼，可以躲太陽...」、「會嚇瘋掉」、「真的！乍看之下以為被碾到」、「牠一定想碰瓷」、「這個明顯詐騙集團在練習吧」、「這表情我嚇到了」、「嚇到我了，趕快拉出來」、「嚇到我了！真的是...可以睡姿好一點嗎哈哈哈」、「罐罐交出來牠就醒了」。

▲汪：好啦，我不是醒了嗎？大家別擔心！

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