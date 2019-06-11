擺好Pose準備拍照！　4柴突然神同步「扭頭90度」讓他超問號

▲柴柴神同步擺頭。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北北投這幾隻柴犬這天晚上去迎風狗運動公園散步，飼主「卡桑爸爸」想拍下照片記錄，只是狗狗們喬好坐姿，準備拍照時，卻突然神同步扭頭望向右後方，讓他充滿問號地表示，「這是狗界最新潮拍照姿勢？」

照片中，6歲多的黑柴Mikasa，是以動畫《進擊的巨人》中的女主角命名。另外3隻柴柴則是Mikasa所生下的孩子，牠們也以日文發音作名字，並都有其意涵，2歲半的哥哥Kayobi以出生日取名，是「星期二」的意思；姐姐Hanako意謂「花子」，是長女的意思；而弟弟Kuma意思為「熊」，是以外型取名，3個名字耗費了3個月時間「構思」。4隻柴犬雖有排序又各自有特色，但平常就像朋友般和樂，出去玩時常常黏在一起。

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▲Mikasa是3隻柴柴的媽媽。

▲媽媽帶小朋友們「搭便車」。

柴犬們相處日子久了，習性也漸漸相同，事實上，牠們對拍照算是抗拒，見到鏡頭時，常會故意四處跑，要等很久才可能拍到一張好照片，讓飼主卡桑爸爸傷透腦筋，「拍幾次後知道牠們性格，常常是相機在追著牠們，有時要故意發出點小聲音，牠們動動耳朵、感興趣就會想拍了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這天柴柴們晚上到運動公園散步，都已經擺好姿勢準備拍照了，卻突然一起同步扭頭，畫面看起來很有趣。卡桑爸爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時也笑著揭露真相，「其實拍照當下，是後方有一隻新來的狗朋友叫了一下，牠們全部好奇扭頭察看，才有這樣的畫面。」

網友們看到這樣的照片，紛紛留言，「有美女嗎？」、「大概是後面有漂亮小姐姐」、「罷工啦...」、「太可愛了！」、「可能生你的氣，不想看鏡頭」、「在玩123木頭人啦」、「後方有妹，一起回頭」、「好厲害～來這招的」、「快門按太快了啦，人家才想回眸一笑的說」、「好整齊哦！太酷了吧～這張可以去比賽了吧？」、「可以去當兵了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲柴柴們在鏡頭前很上相。

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