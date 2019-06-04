20歲傲嬌臉貓配備「滿版豹紋粉鼻」　媽偷爆料各種Baby行徑

▲配備豹紋粉鼻的呼嚕其實個性超撒嬌。（圖／飼主米米授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

主子老了之後會有甚麼重大變化呢？新北市永和的這隻貓爺爺「呼嚕」已有20歲高齡，牠還小時是萌萌的杏眼，老了之後眼神不但流露一股厭世味，粉粉的鼻子還佈滿豹紋斑點。不過飼主「米米」卻偷爆料，呼嚕儘管年事已高，卻還是有各種像是小Baby的行徑。

她表示，呼嚕是某日在外流浪，被她發現而收編的孩子，起初個性不像浪貓般孤傲，反而很親人，因為很被摸肚子時會舒服地「打呼嚕」，所以才如此替牠取名。牠從小愛人抱抱，長大後習性難改，每晚不但要米米「嬰兒抱」才肯入睡，甚至還很迷戀奴才味道，會像吸ㄋㄟㄋㄟ一樣邊「踏踏」邊咬著睡衣催眠。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲呼嚕已有20歲高齡，卻撒嬌到每晚都要人抱著睡。

呼嚕在個性、心境上沒有特殊變化，卻在外表上有著顯著改變，牠的粉鼻早在約10歲的時候就有略微的斑點遍布，「小時候完全沒有斑，日子久了越變越多，現在連嘴巴周圍都有，朋友起初以為是粉刺還跟我說，一開始看著看著以為是髒了，擦都擦不掉才確定的確是長斑。」

網友們見識到貓爺爺的豹紋鼻，紛紛留言回覆，「豹紋鼻好特別」、「好可愛」、「我家樓下的浪浪也是這樣的鼻子，我超愛牠」、「而且牠白黑鬍子都有耶！」、「這是本來就這樣嗎？還是因為年紀大了」、「老人斑嗎？」、「爺爺在靜悄悄地告訴你，牠是豹的後裔！」，也有網友詢問醫生後表示，似乎是橘貓較容易有黑色素沉澱的情況。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲呼嚕約3、4歲時鼻子是淺粉色。

▲牠的鼻子約在十年前開始「變髒」。

▲主子連嘴皮都有一點斑。

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