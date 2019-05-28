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柴姊被雙胞胎妹亂咬嘴邊肉　忍痛爆發「超魔性Baby哭聲」

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

吼～妳幹嘛啦！台北市這對柴柴是雙胞胎，平常在家都處在一起，只是妹妹納豆特別愛鬧姊姊Tako，常玩一玩就偷偷開咬，這天兩隻和樂地黏在一起，牠不知道又哪根筋不對，故意咬起對方的嘴邊肉，淡定的Tako原本努力忍耐，最後實在痛得受不了了，就開高音叫，聲音彷彿嬰兒在哭鬧。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲Tako被妹妹咬，痛到凍未條。（圖／臉書粉專「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

▲Tako被妹妹咬，痛到凍未條。（圖／臉書粉專「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

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姊妹倆在家常鬥嘴、吵鬧，Tako個性成熟，大多時間當納豆的「枕頭」，常被騎在身上或欺負都不太會生氣。不過兩隻外型實在太像，飼主Kiki還笑說，曾有粉絲過一年了才發現自己「粉錯隻」，「若在外型上硬要比較的話，姊姊眼睛比較大、尾巴捲又長，尾端還是白色的，不過最好辨認的地方是，納豆的左邊嘴角下有塊黑黑的胎記。」

▲Tako被妹妹咬，痛到凍未條。（圖／臉書粉專「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

▲雙胞胎外形神似，而納豆嘴角有黑胎記。

柴柴們默契滿分，時常做出一致動作，但事實上牠們個性超相反，「相比之下，妹妹比較白目，很愛亂咬，Tako被咬時如果真的很痛的話，就會發出很奇葩的叫聲，雖然兩隻在叫的時候，連聲音都可以很像，但姊姊叫得更誇張一點！XD」可以看到影片中，Tako忍痛雖然表情猙獰，還發出很像人類嬰兒在哭的聲音，但「咬咬服務」結束後，牠秒回歸正常，也不會對妹妹報復，是很有度量的孩子。

2隻在家偶爾起爭執，但納豆特別會看臉色，如果發現Tako亮牙就知道對方生氣了，也不會上前繼續鬧，所以姊妹倆相處才不會真的打起來。有趣的影片引來不少網友留言，「也太可愛了吧」、「寶貝牙齒好白哦」、「我家的洗澡才會叫個幾聲」、「唉唉叫」、「好像狐狸～」、「Help！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲Tako被妹妹咬，痛到凍未條。（圖／臉書粉專「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

▲姊妹倆平常感情融洽。

▲Tako被妹妹咬，痛到凍未條。（圖／臉書粉專「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

▲納豆雖然偶爾白目，但很會看臉色。

▲柴姊妹平常叫聲也很滑稽。

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關鍵字： 柴犬赤柴雙胞胎哭聲日韓風

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