垂耳貴賓變身泰迪熊「飛耳甜笑」　美容師打造專屬造型

實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗偶爾換個造型，魅力指數更加分！1歲8個月的貴賓犬「叭噗」起初是垂耳汪，養著養著卻變成立耳，美容師飯飯常幫牠洗澡剪毛，這回靈感大發，把狗狗自然捲吹直，剪成圓頭泰迪熊，讓狗狗瞬間魅力爆發。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飯飯接受《ETtoday寵物雲》採訪時說到，叭噗固定時間會來店裡光顧，剪毛時通常都很乖、不會亂動，看到牠突然變立耳，覺得很少見又神奇，才想特別為牠專屬做造型。狗狗的自然捲得先做處理，洗澡後會幫牠用熱風吹毛、搭配梳子拉直塑型，「修剪時要隨時注意臉部修剪圓潤、耳朵部分有刻意修得像泰迪熊一樣，才能襯托出狗狗可愛的一面。」

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▲叭噗剪了顆專屬牠的頭。（圖／臉書粉專「樂呼呼 寵物沙龍」授權提供）

叭噗有一點小暴牙，這次剪新造型整個改頭換面，張嘴微笑時還會歪頭，在鏡頭前非常上相，美容師和狗主將這樣的髮型稱作叭噗頭，「主人說帶狗出去時常被誇獎說可愛，非常滿意，客人如果看到叭噗動耳朵的模樣，也會說很萌。」

不過飯飯也表示，不少客人看了會想讓自家狗狗剪這種造型，但若要打造地像泰迪熊一樣，通常只有立耳的狗才能駕馭，垂耳狗比較困難，因此客人就算要求，還是會希望以適合為主。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲叭噗換新造型後，做什麼事都像在賣萌。（圖／Instagram／@babu_1122_）

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