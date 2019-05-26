汪奶爸翹屁趴地道別奶喵　「額頭Kiss估拜」附送轉圈舞

實習記者曾珮瑄／採訪報導

法鬥旺來平時喜歡跟各種小動物相處，這天家裡多了一窩小奶喵，牠不但不害怕，反而會想上前親親示好，奶喵們不到3天就各自找到新家，準備離開時，旺來似乎也想和牠們道別，用頭頂Kiss goodbye後，還快速轉圈圈，雖然動作有些粗獷卻誠心滿分。

▲奶爸旺來和小奶貓們。（圖／飼主安安授權提供，下同）

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主人安安接受《ETtdoay寵物雲》採訪時表示，旺來喜歡和小動物相處，之前曾和貓朋友玩，對方累了都沒發現，被「喵了三下」才擊退，從此才有爆笑別名「喵三下」，「這次意外撿了窩奶貓回來中途，旺來看到新朋友來就超開心的，還會堅持要陪牠們睡覺。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

旺來突然當起臨時奶爸，接受度很高也很熟練，雖然得暫時忍受跳蚤，但只要看到貓咪，就會很想要一起玩。短短3天時間貓咪們全找到領養人，旺來翹高地股趴在地上，專注盯著即將離開的房客，再用頭頂牠們作為道別，小奶喵們似乎感受到誠意，還走上前嚕頭示好。

狗狗告別奶爸生涯的「獨特道別法」引來網友留言，「好乖的牛寶貝」、「好棒的奶爸！整個樂在其中」、「好溫暖的『喵三下』」、「好像弄獅哦，真可愛～」、「好棒欸，牠會鬥牠們一起玩，超可愛的」、「貓咪會被撞飛XD」、「好可愛啊」、「小奶爸會突然好空虛嗎？XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲奶爸獲得親親。

▲當奶喵們的小枕頭。

▲狗狗看著小朋友被抓跳蚤，殊不知自己被波及啦。

▲旺來：謝謝你們陪了我幾天❤

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