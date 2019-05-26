萌喵「摘除苦難」從此獨眼　卻遇「天使上門」陪牠成長

▲貓咪Jack親人撒嬌。（圖／翻攝自Instagram／@jackster_cat）

寵物小組／綜合報導

國外1歲橘貓Jack像一般喵星人一樣會撒嬌、玩耍，唯獨不同的是缺少了左眼。主人在Instagram分享了彼此邂逅與心路歷程，網友知悉故事後紛紛大讚，感謝她對Jack永不放棄的精神。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Jack起初是和幾隻幼貓一同在一間髒亂的工具行被發現，因為缺乏適當照顧，小奶喵們幾乎全數死亡，只留下Jack和另一隻幼貓，主人帶回照顧時，發現2隻毛孩眼睛出膿、身體遍布跳蚤，疑似被病毒感染，其中Jack眼角膜潰爛腫大，看起來十分不樂觀。

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▼畫面為Jack左眼腫大的照片，恐引起不適，請斟酌觀看：

在 Instagram 查看這則貼文 Jack（@jackster_cat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 4 日 下午 3:44 張貼

主人帶Jack給獸醫護理，希望服藥治療能成功發生奇蹟，但卻為時已晚，眼睛的潰爛嚴重，不得不去除左眼，從此過著獨眼生活。當時Jack才幾個月大，這樣的結果讓奴才自責不捨。幸好2隻貓身體恢復神速，另一隻橘貓現已送養，而Jack則留在家，乖乖當奴才的掌中寶，雖然少了一隻眼，但牠其實也愛討摸、賣萌，時常歪著頭瞪大眼，讓人能感受到牠眼神中流露的朝氣與好奇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Jack原本註定像街貓一樣終生孤單，上帝卻派遣了個「愛的天使」，讓牠從此展開幸福貓生，牠沒有因為悲慘際遇，就對自己沒自信或引發焦慮、憂鬱，反而乖巧聽話又親人。主人先前只發Jack的生活照，讓人相當好奇貓咪究竟經歷了甚麼，這次終於真相大白，也讓網友們紛紛佩服，感謝奴才和貓咪都不肯放棄，才能攜手步入美滿的今天。

在 Instagram 查看這則貼文 Jack（@jackster_cat）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 上午 8:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jack（@jackster_cat）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 22 日 上午 9:53 張貼

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