教授再見了...忠犬垂眼目送棺木入土　送多年摯友安息

寵物小組／綜合報導

菲律賓馬巴拉卡特學院(Mabalacat City College)教授馬塞洛(Carmelito Marcelo)病逝，先前校園浪犬Buboy趴棺的模樣令許多人動容，親友25日舉行葬禮，這次Buboy也坐在一旁垂耳緊盯棺木，默默送行的模樣惹人鼻酸。

▲Buboy在喪禮中不發一語，目送摯友馬塞洛。（圖／翻攝自臉書／Ma Kristina Paola Demafelix）

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馬塞洛生前未能有自己的家庭，把愛與心力投注在Buboy身上，彼此會分享食物，時間久了，狗狗卸下心防，也早已默默認定馬塞洛為主人，時時刻刻都喜歡跟在身旁，4年過去，校內師生大多都知道一人一狗感情甚好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

好景不常，馬塞洛在18日突發心臟病意外離世，Buboy起初不知道他的死訊，還會到教室外抓著門等，親友不捨將狗狗帶到棺木旁，Buboy便趴在棺木旁不肯離開，時時刻刻守候著。25日下葬當天，親友們哭著到別場面哀戚，而Buboy全程靜靜趴著，像是只想要靜靜地目送多年夥伴離開，模樣令人心疼。

學校老師克莉絲緹娜(Kristina Demafelix)分享影片，Buboy雙手輕撫棺木緊盯教授人像，守著不肯離去，希望能把狗狗綿長的思念傳遞到在天上的教授心中，同時她也附註一段感人文字，「這是Buboy最後一次見您，但牠很高興，因為無論如何，我們都知道您會繼續陪在牠身旁...感謝您給我們的回憶和教導。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼Buboy參加教授喪禮影片。