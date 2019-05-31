「傲骨敵人」嚥氣前瞇眼寵溺笑　他裝沒看見卻「暗自懷念」超揪心

▲皮姐離世前笑容溫暖。（圖／飼主朱大勤授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

想念被妳欺負的點滴！網友朱大勤近日失去了摯愛老犬「皮姐」，這天她偶然看見老公「愣爸」手機，才發現了被默默儲存已久的愛，忍不住覺得揪心，「雖然皮姐生前常凶狠咬他，但他嘴上不說，卻是發自內心的愛著狗狗。」

皮姐約在4年前流浪到花蓮吉安分局，不但防備心很強，有時還會張牙咬人，是隻充滿傲氣的狗狗，儘管朱大勤常帶牠去外面看海、看風景，卻也吃過不少苦頭，「有天皮姐開始不停咳嗽，就醫時才診斷出得牠心臟瓣膜萎縮，還有心絲蟲，說活不久了，局裡的人又有點嫌棄，我才收編帶回家養。」

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▲皮姐長久在外流浪，時時流露一股傲氣。

朱大勤接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，皮姐預估年齡十歲餘，一生只認一主，老公「愣爸」為了示好，常常大老遠騎車買狗狗喜歡的食物，還曾為了牠特地在半夜兜風，但卻始終未能融化狗狗的心，甚至皮姐常在吃完他買的食物後，就直接把他當作敵人咬。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

本以為這樣有趣溫馨的日常能持續更久，但出國前夕狗狗卻開始不吃飯、只喝水，打營養針也沒甚麼狀況，「本覺得牠是太熱，期間把毛孩寄養在原本照養過牠的警察學姐家，還是不吃也不動，回國後去接回，才發現狗狗好像快不行了。」

皮姐見主人身影，就緩緩起身上前迎接，回家後身體虛弱，整個凌晨都在吐血、排血便，「當下我和愣爸不停告訴牠：妳已經很棒，撐到我們回來了，不要撐了，快走！但傲嬌的牠偏不肯，還堅持要跟著我走兩步，再虛弱得癱倒地上。」狗狗病危之際，愣爸為了想讓牠有活力一點，會不停上前討咬，始終未見起色，最後夫妻倆和醫生評估、商量後，希望讓皮姐好好地走，才下了「安樂死」的心痛抉擇。

▲皮姐生前認定朱大勤為主人，常常黏在身旁。

醫生準備打針前，皮姐似乎知道自己將與世長別，奇蹟般地用盡最後一口氣挺起來，明明身體極度不適，卻用力瞇眼、擠出了一個充滿幸福的笑容，像是想用快樂的表情道別，「聽愛媽說，看見這樣的畫面，診所裡所有人都哭了......讓天使離開，沒有人比我和愣爸還痛。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事後朱大勤問愣爸「有沒有看到皮姐的笑」，卻只獲得句淡定的「沒看到」，本以為他真的錯過那重要的一瞬間，就沒有再提，某日偷玩先生手機，才發現到最深沉的愛，「沒想到他不但拍了下來，還把照片設為桌布，猜想他是因為怕我哭、怕我難過，才什麼都不說，自己默默懷念著皮姐。」

當初皮姐被診斷出重病，愣爸隨即就允諾「把牠帶回來疼」，儘管常被咬也不曾灰心，愛犬離世後，他為了不讓家人沉痛，才裝作甚麼都沒看見，卻用手機桌布時時表達對「敵人」的想念，也讓朱大勤備感揪心，「感謝這個老天使走進我的生命，讓我和愣爸上了一課，辛苦了！只是依舊想妳，希望沒有我們的日子，妳一樣好好的。」

▲皮姐生前紀錄影片。

▲愣爸嘴上不說，實際卻把皮姐當家人看待。

▲謝謝妳長久相伴。