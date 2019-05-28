天竺鼠遭棄咖啡店外…「悶太空包9小時」眼驚恐　寵物店員聞訊速救

實習記者曾珮瑄／採訪報導

有網友昨日在臉書公開社團「有點毛毛的」緊急發文，內容是有天竺鼠疑似被棄養，一大早就看到悶在太空背包裡，被棄養在連鎖咖啡店門口，當時正值太陽曝曬，該網友在留言處表示，不知道怎麼處理，動物醫院也不收，只好把鼠鼠帶進店裡，希望有人看到能幫忙安置。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲天竺鼠被悶在太空包裡長達9小時。（圖／東森寵物店士林門市／斑斑授權提供）

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救援文被東森寵物商店士林店的斑斑看見，因為事發地出現在新竹新豐，他急忙聯絡該店長佳雯，希望能及時拯救這2隻可憐的毛孩。佳雯在下午5、6點接到消息後，趕緊派遣員工前往，順利把牠們帶回，「打開背包時，牠們眼神都超驚恐，但都乖乖待著、沒有亂衝，昨天出了好大的太陽，又被悶在包包裡長達9小時，應該真的受了不少苦。」為了怕只是有人不小心遺忘了自家毛孩，救援員工特別拿名片給附近店家做告知，目前天竺鼠們正待在新豐門市。

天竺鼠天生性格膽小，儘管餓了半天，看到飼料還是很小心地偷偷吃，2隻鼠鼠雙眼透徹，像是彩色珍珠，體型偏瘦、有點皮膚問題，雖然很怕生，但算是適應不錯，倘若到月底時原飼主還沒有領走，將會由照顧過天竺鼠、有相關經驗的斑斑接回，等鼠鼠養胖後開放送養。

他接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，悶住2隻毛孩的太空包先前很流行，見過蠻多人買來背寵物，心想有可能只是忘記帶走了，「最近正值畢業季，網路上挺多人要送養、不養寵物了，很擔心這兩個孩子也是因為同樣的原因，被主人丟棄。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲天竺鼠歷經煎熬，總算被救出。（圖／東森寵物店新豐門市／佳雯授權提供，下同）

▲天竺鼠被急安置在咖啡廳內。

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