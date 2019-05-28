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永遠少一隻！媽揪「偷襪大盜」　慣犯喵撤場前不忘望向鏡頭

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

先生你在幹嘛？台中市這隻4個月大的布偶貓「布布」有個小怪癖，特別喜歡偷人襪子，牠老練地把雙手塞進衣櫃抽屜口，為了看清目標物，頭還左右擺動、變換各種角度，咬出襪子後表情得意，看人一眼之後知道自己被抓包了，立馬淡定地提起飛毛腿逃走。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲布布偷竊襪子被抓。（圖／臉書粉專「小小女王QueeNa」授權提供，下同）

▲布布偷竊襪子被抓。（圖／臉書粉專「小小女王QueeNa」授權提供，下同）

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主人Aco和先生是標準貓奴，經營的貓咪餐廳「Minou Cafè 咪奴咖啡」裡就養了13隻貓，最初是怕女兒在家孤單，知道布偶貓易馴服又親人，才養了布布當作陪伴。只是幾個禮拜前她發現穿襪子時永遠少一隻，覺得很奇怪，於是開始懷疑地跟蹤布布，才揪出內賊，「長期觀察下發現牠特別喜歡偷『布』類的東西，很特別。抹布、內褲、襪子常常變成牠鎖定的目標，還很喜歡叼走我女兒的玩具、娃娃。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲布布偷竊襪子被抓。（圖／臉書粉專「小小女王QueeNa」授權提供，下同）

▲布布和女兒相處融洽，會偷偷擠上推車。

布布已是專業的慣竊犯，一叼到東西後就會飛快跑走，很難及時「逮捕」，一開始Aco也曾感困擾，但之後發現牠其實只偷得到最矮的櫃子，於是就特別都把不常穿的舊衣襪放在裡面，讓牠偷個夠，「這孩子把東西偷走後，會全部聚集在沙發下，把我們不要的東西都當作寶貝，不會放回去，很可愛。」

貓咪老練叼走襪子的影片引來不少網友留言，「還以為是偷內衣褲」、「抱緊處理了！偷襪大盜」、「可愛極了」、「是慣匪，要抱緊處理」、「成功撤離現場時，還要望向鏡頭XD」、「那個尾巴感覺很嗨，是嗑了什麼」、「主人會不會永遠都剩一隻襪子而已啊」，也有人打趣地幫忙解釋，「其實是爸爸要牠幫忙拿的！XD」。

▲布布偷竊襪子被抓。（圖／臉書粉專「小小女王QueeNa」授權提供，下同）

▲布布親人，常常陪伴在Aco身旁。

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關鍵字： 毛孩小偷襪子日韓風

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