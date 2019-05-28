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汪挾持「藍色小朋友」低吼　媽談判提「ＯＯ」…秒心動飛起耳朵

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

再過來別怪我「嘴下不留錢」。高雄市4歲的貴賓狗「花生米」個性比較執著，這天眼尖的牠看到1000元紙鈔掉在地上，馬上飛快叼走，若有人伸出手想要拿，牠還會瞪大眼睛、發出一波波低吼，讓飼主許小姐覺得無奈又好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲花生米本來緊抓錢不放，聽到「餅乾」立馬心動。（圖／飼主許小姐授權提供，下同）

▲花生米本來緊抓錢不放，聽到「餅乾」立馬心動。（圖／飼主許小姐授權提供，下同）

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花生米能理解人話，只要聽到「洗澎澎」、「小胖妹」、「放屁很臭」等都容易生氣，穿上衣服若要脫下來也會不高興，這天1000元大鈔掉在地上，飼主許小姐準備彎腰撿起之際，毛寶貝卻突然衝出來攔截。許小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，花生米平常不太愛亂咬，或許是對紙鈔感興趣，又看到有人要撿，怕被搶走才直接咬走。

東西只要被毛孩納入嘴裡，通常很難拿回來，花生米咬牙揪緊「藍色小朋友」，人若手伸過去就會低吼警告。許小姐在影片中無奈哀求，「這是我的錢」、「還給馬麻好嗎？」都慘遭駁回，本來她相當煩惱，最後突然腦筋一轉，說了句「那我把錢拿去買餅乾好不好？」，狗狗卻突然挺起胸、動動耳朵，像是很滿意這個決議一樣。

許小姐分享故事後續時表示，她後來的確拿出餅乾，想要和狗狗換，但這個小惡霸有點小貪心兩者都要，花了好一陣子才讓牠放下被挾持已久的千元鈔，「牠平常很乖、很聰明，只是脾氣比較不好，看上一樣東西就會變得很執著，不過其實如果好好談判，牠還是能聽得懂。」

文章獲得不少網友留言，「跟我家臭兒子一樣。每次都給我咬那4個小朋友XD」、「可愛的惡魔」、「明偷明搶的概念嗎？」、「牠要買罐罐啦」、「這一餐也太飽了吧...」、「厲害，知道要挑藍色的」、「咬錢虎」、「要用錢錢買肉肉XD」、「這麼厲害，知道錢的重要」。

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▲花生米有著萌又溫和的外表，事實上個性卻有點傲嬌。

▲花生米有著萌又溫和的外表，事實上個性卻有點傲嬌。

▲最後花生米獲得餅乾，飼主也拿回錢了。

▲最後花生米獲得餅乾，飼主也拿回摳摳。

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關鍵字： 貴賓狗狗狗毛孩日韓風

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