ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

曾喊不准養貓！他現在炫耀被舔美叮噹　催孕妻幫拿眼前遙控器

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲先生曾喊不准養貓，現在卻變成十足奴才。（圖／飼主Yugo Wu授權提供，下同）

▲先生曾喊不准養貓，現在卻變成十足奴才。（圖／飼主Yogo Wu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這前後落差也太大了吧！台中市網友Yogo Wu分享一則有趣的圖文故事，畫面中她的丈夫放任賓士貓「友森」趴在手上，連舔舔服務都不抗拒，還要懷著身孕的她起身，幫忙拿左手前面盒子裡的遙控器，但誰也看不出來，這樣的「標準貓奴」竟然半年前完全不肯讓貓狗養在家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Yogo Wu表示，先生鼻子過敏，先前碰到貓狗立刻洗手，並認為寵物就該養在家門外、吃剩飯等，還曾警告她不准把貓狗「擬人化」。夫妻生活持續了7年，卻未曾有自己的孩子，這讓Yogo Wu很焦慮不安，「我一開始經過他同意，養了西施、瑪爾濟斯，有次帶牠們去寵物餐廳，看到狗狗被貓巴頭還樂在其中，覺得很有趣，回到家後拜託先生，養貓後才有了意外懷孕。」

請繼續往下閱讀...

▲夫妻倆協商後，才讓友森有機會成為家中一員。

▲夫妻倆協商後，才讓友森有機會成為家中一員。

▲友森現在是先生的心頭肉。

▲友森現在是先生的心頭肉。

會領養友森，是因為看到臉書社團發了送養文，看著貓咪親人又斷掌，很惹人同情，才決定拜託老公，為了養毛孩，Yogo Wu承諾「第一不臭、第二不吵」，他只要負責玩就好，才成功把主子帶進門，「其實偶爾貓還是會叫、不埋臭臭，這時都要趕快處理，以免真的引起他反感。」半年過去，先生玩著玩著也「上鉤」了，不但下班回到家要先揉主子的肥肚紓壓，平常被貓饋手，會不自覺露出寵溺笑容，更誇張的是，還會說自己被壓住動不了，要懷孕的妻子幫忙拿近在眼前的遙控器。

先生起初和貓沒甚麼密切互動，但在短短半年內就變成標準奴才，還會幫主子梳毛，讓Yogo Wu相當欣慰。她也提到，自己目前懷孕已8個月，都戴手套鏟貓砂，也沒有因為照養主子而引發病菌感染，「希望媽咪們不要因為懷孕怕感染，而選擇送養家裡的貓咪，其實小嬰兒會過敏的話，大多是基因遺傳，跟貓毛或貓本身沒有關係的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

趣味滿滿的文章引來網友不少留言，「認命點～妳肚子那個如果是女的那恭喜妳啦！」、「好羨慕...我先生對貓毛過敏...始終養不成」、「習慣就好」、「被貓壓著真的很重，動不了的」、「用遙控器來敲他的頭好了XD」、「恭喜妳已經失寵了...」、「不被愛的，才是第三者」。

▲友森是三腳貓，又表情厭世，在家很吸引人目光。

▲友森是三腳貓，又表情厭世，在家很吸引人目光。

▼更多精彩內容：

關鍵字： 貓奴毛孩遙控器

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

教授再見了...忠犬垂眼目送棺木入土　送多年摯友安..

大狗吃藥嚼半天「苦到嘴抖」　嘴邊肉噴出黃黃的網笑翻

萌喵「摘除苦難」從此獨眼　卻遇「天使上門」陪牠成長

汪奶爸翹屁趴地道別奶喵　「額頭Kiss估拜」附送轉..

垂耳貴賓變身泰迪熊「飛耳甜笑」　美容師打造專屬造型

稀奇！猛禽熊鷹「八趾相扣」倒地扭打　「嘴喙透血」嘶..

影／tag郭台銘「學貸48萬」！她嗆學店別念了　輔..

貴賓飯後「陪3分身散步」當休閒　燦笑點小碎步甜獻K..

大小牛相見歡！法鬥被強行舌吻皮皮挫　甩超牽絲口水落..

豆柴聽「等等」壓低嫩屁小碎步　展開「無止盡倒退嚕」

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在..

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材..

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

《倉鼠人》雞雞玩度假小屋！

浪浪別哭-邊按邊BBOX好忙！連班班都淪陷的紓壓按..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓貓為什麼喜歡看窗外..

鸚鵡玩IG眨眼遊戲只撐2秒GG 見「同類」墜地傻眼..

Jessica Law羅明嘉-龜龜四年成長全紀錄　..

好味小姐-【抱抱米香】米香親訓實境秀！抱貓有這麼難..

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講..

金門浯島城隍作主！萌水獺命名「青嶼」　背後原來有這..

你要走了？汪鼻塞門＋委屈眼神　遛狗員：害我走不了！

怎麼叫都沒用！零食袋發出沙沙聲　「一團烏雲」瞬間飛..

海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人..

曾喊不准養貓！他現在炫耀被舔美叮噹　催孕妻幫拿眼前..

撿到吃貨柴！1天嗑光半包飼料　他被吃垮PO文求償：..

高加索洗澡跟隔壁英鬥聊開！　「一搭一唱」超有節奏感

「顏色隨歲月褪去，但愛永遠都在」　這組對比照超洋蔥

媽靠牆90度抬腿　轉頭一看...喵皇「四腳朝天」偷..

郭台銘：貿易戰將結束科技戰要開始了　「+互聯網」帶..

漢光演習發生意外　陸軍裝甲542旅戰術輪車撞崗哨1..

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報..

桃園新打卡景點！龍星國小「彩虹跑道」完工　照片曝光..

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講..

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

拿槍轟自己臉！他花4年重建手術　竟換「這結局」....

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸..

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示..

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專..

寵物動物熱門新聞

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

汪散步竟被膠帶綑綁「嘴巴腫如球..

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷..

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子..

貨車起火　司機棄財搶救愛貓

奇蹟一粒丸！魚卵驚現「肉球」　

弟養不到柴犬　牽浪浪回家媽嚇壞

大馬最後一隻「蘇門答臘公犀牛」..

以為出門溜搭…狗狗逃回家嘴遭綁..

麻吉去世汪不吃不睡　直到這樣再..

灰鸚鵡放風倒掛眼神死　鄰居嚇壞..

讀者迴響

熱門新聞

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

汪散步竟被膠帶綑綁「嘴巴腫如球..

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷..

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子..

貨車起火　司機棄財搶救愛貓

奇蹟一粒丸！魚卵驚現「肉球」　

弟養不到柴犬　牽浪浪回家媽嚇壞

大馬最後一隻「蘇門答臘公犀牛」..

以為出門溜搭…狗狗逃回家嘴遭綁..

麻吉去世汪不吃不睡　直到這樣再..

灰鸚鵡放風倒掛眼神死　鄰居嚇壞..

挪威森林貓洗澎澎　仙氣瞬間消風

最新影片

更多

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

《倉鼠人》雞雞玩度假小屋！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面