曾喊不准養貓！他現在炫耀被舔美叮噹　催孕妻幫拿眼前遙控器

▲先生曾喊不准養貓，現在卻變成十足奴才。（圖／飼主Yogo Wu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這前後落差也太大了吧！台中市網友Yogo Wu分享一則有趣的圖文故事，畫面中她的丈夫放任賓士貓「友森」趴在手上，連舔舔服務都不抗拒，還要懷著身孕的她起身，幫忙拿左手前面盒子裡的遙控器，但誰也看不出來，這樣的「標準貓奴」竟然半年前完全不肯讓貓狗養在家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Yogo Wu表示，先生鼻子過敏，先前碰到貓狗立刻洗手，並認為寵物就該養在家門外、吃剩飯等，還曾警告她不准把貓狗「擬人化」。夫妻生活持續了7年，卻未曾有自己的孩子，這讓Yogo Wu很焦慮不安，「我一開始經過他同意，養了西施、瑪爾濟斯，有次帶牠們去寵物餐廳，看到狗狗被貓巴頭還樂在其中，覺得很有趣，回到家後拜託先生，養貓後才有了意外懷孕。」

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▲夫妻倆協商後，才讓友森有機會成為家中一員。

▲友森現在是先生的心頭肉。

會領養友森，是因為看到臉書社團發了送養文，看著貓咪親人又斷掌，很惹人同情，才決定拜託老公，為了養毛孩，Yogo Wu承諾「第一不臭、第二不吵」，他只要負責玩就好，才成功把主子帶進門，「其實偶爾貓還是會叫、不埋臭臭，這時都要趕快處理，以免真的引起他反感。」半年過去，先生玩著玩著也「上鉤」了，不但下班回到家要先揉主子的肥肚紓壓，平常被貓饋手，會不自覺露出寵溺笑容，更誇張的是，還會說自己被壓住動不了，要懷孕的妻子幫忙拿近在眼前的遙控器。

先生起初和貓沒甚麼密切互動，但在短短半年內就變成標準奴才，還會幫主子梳毛，讓Yogo Wu相當欣慰。她也提到，自己目前懷孕已8個月，都戴手套鏟貓砂，也沒有因為照養主子而引發病菌感染，「希望媽咪們不要因為懷孕怕感染，而選擇送養家裡的貓咪，其實小嬰兒會過敏的話，大多是基因遺傳，跟貓毛或貓本身沒有關係的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

趣味滿滿的文章引來網友不少留言，「認命點～妳肚子那個如果是女的那恭喜妳啦！」、「好羨慕...我先生對貓毛過敏...始終養不成」、「習慣就好」、「被貓壓著真的很重，動不了的」、「用遙控器來敲他的頭好了XD」、「恭喜妳已經失寵了...」、「不被愛的，才是第三者」。

▲友森是三腳貓，又表情厭世，在家很吸引人目光。

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