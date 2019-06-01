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上班前驚見客廳毛孩們「穿黑襪問好」　她秒崩潰：我提近70桶水

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▲狗狗們玩水又踏了泥土，把家裡弄得滿是髒亂。（圖／臉書粉專「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供，下同）

▲狗狗們玩水又踏了泥土，把家裡弄得滿是髒亂。（圖／臉書粉專「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

馬麻要不要一起加入～台北飼主「李孟寶」這天準備出門上班，卻莫名聽到水聲，下樓查看後差點沒崩潰，原來是毛孩們趁她沒注意，就偷偷打開浴室水龍頭玩水，踏了外面草地後，家裡全是泥水，還混和著「黃金」，也讓她忍不住叫喊，「我的老天爺！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

李孟寶平時做個人救援跟送養，家裡已有快200隻毛孩，平常雖然都很乖巧，但倘若沒注意，一回神就容易感受到「團結力量大」的偉大之處。這天她在樓上收拾、準備出門上班，下樓立刻發現悲劇，只見浴室和一樓大淹水，連外面草地也溼答答，狗狗來回跑，看到她還紛紛燦爛咧嘴笑，完全不知闖了大禍。

請繼續往下閱讀...

李孟寶見狀後，先是趕快檢查有沒有電線外露，隨即把水全關掉，因為正值毛孩掉毛期間，平常通水洞口已被堵住，才造成嚴重淹水，為了清理慘狀，她特定請假在家收拾，「那天只有我在家，大概提了快70桶水，拿2個拖把來回拖了數百次才算真的清理完全，從早上8點到中午12點，花了整整4小時，弄完之後整個人站不太起來。」

▲看見孩子們幸福的笑容，頓時都氣消了。

▲看見孩子們幸福的笑容，頓時氣消了。

毛孩數量眾多，平常大多和樂，只是大量狗狗聚集在一起破壞力十足，難免會闖禍，「孩子們平常都不太怕我，知道我捨不得生氣，闖了禍也不太愧疚，看我在收拾還會很失落。有時要兇又捨不得，牠們算很少闖禍了，所以我不太會暴怒，只要孩子們沒受傷，覺得甚麼都好」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友看完文章後，紛紛回覆，「媽咪我們準備好了，妳直接玩就可以了」、「崩潰了」、「每一隻的表情都在等著媽咪誇獎呢！」、「都笑得好開心喔」、「看別人家寶貝搗蛋的療癒時刻又來了」、「哇！這心臟要夠強內」、「媽咪妳看，有沒有像大自然XD」、「媽咪是不是秒昏倒」、「好好玩啊，夏天就是要水」、「都笑的這麼開心...捨不得罵啊」。

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關鍵字： 毛孩搗蛋

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