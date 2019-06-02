ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

80KG蒜頭討肉！標準喊「阿爸」被無視　只好瘋狂求阿母

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

全家吃飯時間，就屬高加索犬「蒜頭」最忙了，牠一開始乖乖坐在餐桌前想討塊肉吃，用超標準的咬字叫出「阿爸」卻沒得到回應，舔舔舌頭無奈地盯著鏡頭5秒後「轉移目標」，開始仰起頭瘋狂「求阿母」，模樣十分搞笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗討吃的方式很特別。（圖／臉書粉專「毛手毛腳」授權提供，下同）

▲狗狗討吃的方式很特別。（圖／臉書粉專「毛手毛腳」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

飼主王玉玨接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，蒜頭是領養來的孩子，因為曾被棄養、對人極度不信任，花了1個多月時間才讓孩子打開心房，現在牠親人、愛吃，已經幸福肥到80KG了，「某次我在吃東西，偶然聽見牠發出氣音要人注意，當時覺得很特別，現在日子久了，竟變得會講人話！」

蒜頭平常玩拋接娃娃時，會把娃娃放到爸媽腳邊乖乖等，再講「阿爸阿母」討注意，但大多在見到人吃東西時會更「積極」。有趣的是蒜頭的求人模式還會看情況，有時會自動轉成「氣音模式」怕吵到人，要是遲遲得不到回應，就會失落低頭，但牠也馬上想到還有阿母可以撒嬌，5秒後便恢復精神開始換人求。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪：你們已經被我發現了，一個也別想逃！

▲汪：你們已經被我發現了，一個也別想逃！

▲蒜頭非常愛吃。

▲蒜頭非常愛吃。

王玉玨同時也在臉書社團分享影片後續，蒜頭看著爸爸把肉含進嘴裡心生羨慕，便開始裝可憐，看著筷子夾的肉不停晃，頭還跟著歪起來了，最後終於吃到滴出一條長長的口水。萌趣的影片獲得網友不少回應，「讓牠吃一塊肉啦！」、「口愛表情！」、「牠是刻意用氣音嗎？」、「蒜頭好可愛，怕叫太大聲都用氣音XD」、「好壞的把拔喔！這樣子捉弄牠」、「我也要吃飯，為什麼不餵我」。

▼蒜頭被阿爸捉弄還是完全不生氣。

▲狗狗親了阿公。

▲蒜頭給阿公一個大親親。

▼更多精彩內容：

關鍵字： 高加索犬毛孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

上班前驚見客廳毛孩們「穿黑襪問好」　她秒崩潰：我提..

出遊遇猴子把ＯＯ伸入窗　爸壞心偷彈下秒「黃尿掃射」

柴犬倒車入庫跳「求尿之舞」半小時　網看到最後一秒超..

影／阿金仙氣潛入湖「飄逸髮絲閃出粉紅光」　水中低頭..

「傲骨敵人」嚥氣前瞇眼寵溺笑　他裝沒看見卻「暗自懷..

柴姊被雙胞胎妹亂咬嘴邊肉　忍痛爆發「超魔性Baby..

永遠少一隻！媽揪「偷襪大盜」　慣犯喵撤場前不忘望向..

汪挾持「藍色小朋友」低吼　媽談判提「ＯＯ」…秒心動..

曾喊不准養貓！他現在炫耀被舔美叮噹　催孕妻幫拿眼前..

天竺鼠遭棄咖啡店外…「悶太空包9小時」眼驚恐　寵物..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

「落拍柴」打針笑瞇瞇　一結束「慘叫7連發」腿還狂踢

每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知..

10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家..

海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反應笑..

80KG蒜頭討肉！標準喊「阿爸」被無視　只好瘋狂求..

住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

快訊／南澳鄉金岳瀑布1男溺水　警消搶救中

大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌太..

「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：..

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞..

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連..

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗貓忙翻！

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底要不要尿

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面