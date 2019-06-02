80KG蒜頭討肉！標準喊「阿爸」被無視　只好瘋狂求阿母

實習記者曾珮瑄／採訪報導

全家吃飯時間，就屬高加索犬「蒜頭」最忙了，牠一開始乖乖坐在餐桌前想討塊肉吃，用超標準的咬字叫出「阿爸」卻沒得到回應，舔舔舌頭無奈地盯著鏡頭5秒後「轉移目標」，開始仰起頭瘋狂「求阿母」，模樣十分搞笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲狗狗討吃的方式很特別。（圖／臉書粉專「毛手毛腳」授權提供，下同）

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飼主王玉玨接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，蒜頭是領養來的孩子，因為曾被棄養、對人極度不信任，花了1個多月時間才讓孩子打開心房，現在牠親人、愛吃，已經幸福肥到80KG了，「某次我在吃東西，偶然聽見牠發出氣音要人注意，當時覺得很特別，現在日子久了，竟變得會講人話！」

蒜頭平常玩拋接娃娃時，會把娃娃放到爸媽腳邊乖乖等，再講「阿爸阿母」討注意，但大多在見到人吃東西時會更「積極」。有趣的是蒜頭的求人模式還會看情況，有時會自動轉成「氣音模式」怕吵到人，要是遲遲得不到回應，就會失落低頭，但牠也馬上想到還有阿母可以撒嬌，5秒後便恢復精神開始換人求。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲汪：你們已經被我發現了，一個也別想逃！

▲蒜頭非常愛吃。

王玉玨同時也在臉書社團分享影片後續，蒜頭看著爸爸把肉含進嘴裡心生羨慕，便開始裝可憐，看著筷子夾的肉不停晃，頭還跟著歪起來了，最後終於吃到滴出一條長長的口水。萌趣的影片獲得網友不少回應，「讓牠吃一塊肉啦！」、「口愛表情！」、「牠是刻意用氣音嗎？」、「蒜頭好可愛，怕叫太大聲都用氣音XD」、「好壞的把拔喔！這樣子捉弄牠」、「我也要吃飯，為什麼不餵我」。

▼蒜頭被阿爸捉弄還是完全不生氣。

▲蒜頭給阿公一個大親親。

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