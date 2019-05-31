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出遊遇猴子把ＯＯ伸入窗　爸壞心偷彈下秒「黃尿掃射」

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寵物小組／綜合報導

看你還要不要這麼囂張！有對夫妻帶著小朋友前往英國默西賽德郡的「諾斯利野生動物園」遊玩，入園參觀時，有隻猴子爬上車頂，還把重要部位塞在窗縫口。這位爸爸見狀後倍感好奇，用手指彈一下後不停狂笑，猴子也不是省油的燈，受到刺激幾秒後，開始噴尿掃射，讓他忍不住狂罵髒話。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲壞心爸偷彈猴子重要部位。（圖／即新聞）

▲壞心爸偷彈猴子重要部位。（圖／即新聞）

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▲猴子受了刺激，開始原地棒溜。（圖／即新聞）

▲猴子受了刺激，開始原地棒溜。（圖／即新聞）

諾斯利野生動物園保有原始生態，民眾可以開車參觀，近距離和動物接觸，但當地工作人員也提醒，參觀時把車窗關起比較安全，但這對夫妻為了透氣，偷把窗戶打開一點縫，才意外吸引了猴子。只見影片中，這名爸爸似乎覺得很有趣，不但伸手彈了猴子的重要部位，還和家人不停笑，卻樂極生悲。猴子被欺負後，雖然沒甚麼激烈反應，卻默默噴射「醞釀已久」的尿液，瞬間佔了上風。

當地工作人員表示，猴子會想尿尿，可能是為了佔據領地，這家人知情後並不怪罪，反而覺得是一場很特別的經驗。有趣的畫面引來網友大量留言回應，「如果是我一定把車窗搖起來」、「世上沒有後悔藥。」、「哇...崩潰了」、「再彈啊XD」、「那個味道不會卡在窗戶縫縫嗎？」、「水柱攻擊XD」、「哎唷要洗車了」、「猴子馬上報仇」、「有一股好騷的味道襲來」、「傻眼哈哈」、「不要惹我」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 猴子車窗尿尿

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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