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柴犬倒車入庫跳「求尿之舞」半小時　網看到最後一秒超傻眼：可惡

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

你是跳爽了沒啦？苗栗縣飼主「林雪麗」這天帶著柴犬「錢錢」到庭院如廁，毛孩卻超會拖，時而聞聞地板、不停來回踱步，跳著求尿之舞，一跳就花了至少半小時，也讓一旁不停等的她忍不住傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

狗狗在2歲左右由林雪麗接手照顧，目前已約7、8歲，前主放養導致牠習慣在野外生活，帶回後都在長廊、庭院等較寬廣的地點上廁所，錢錢是家中最會「假鬼假怪」的孩子，每每到了「棒溜」時間，林雪麗都要先讓其它毛孩先上完，再讓牠自己一個人在庭院悠哉。

▲狗狗自體倒帶，來回跳求尿舞。（圖／飼主林雪麗授權提供，下同）

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▲狗狗自體倒帶，來回跳求尿舞。（圖／飼主林雪麗授權提供，下同）

錢錢上廁所時常像影片那樣前後踱步，像是在跟盆栽跳雙人舞，一來一往的，一跳就會超過半小時，「牠常覺得自己是老大，孤僻、高傲又固執，一直假動作我們也不太好管，就只能拿著拖把慢慢等，或者乾脆蹲下來看著牠XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

傲嬌柴的影片引來網友回應，「位置不順，哈哈哈」、「本汪在找尿尿最佳方位啦」、「在跳探戈」、「很像要路邊停車的我」、「可惡，看到最後一秒，竟然還是沒尿。」、「最左邊那盆拿開，可能牠會比較順喔」、「我以為是影片一直跳針XD」、「看了都覺得想尿！到底是要尿了沒！」。

▲最後柴柴終於放尿了～

▲最後柴柴終於放尿了～

▲起初營養不良的錢錢，如今常幸福燦笑。

▲起初營養不良的錢錢，如今常幸福燦笑。

▲錢錢在家超放鬆。

▲錢錢在家超放鬆。

▲最後柴柴終於放尿了～

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關鍵字： 柴犬柴柴尿尿日韓風

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